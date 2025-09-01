햇밤 맛 담았다…해태제과, 가을 제철 에디션 5종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맛동산, 오예스 등 5종

10월까지 150만개 한정 판매

해태제과가 가을 한정판 5종을 출시한다고 1일 밝혔다. 대표 제품에 햇밤의 고소함을 담은 시즌 에디션으로 10월까지 150만개만 판매한다.

제철 에디션의 주인공은 ▲맛동산 ▲오예스 ▲후렌치파이 ▲구운밤 ▲연양갱 등이다. '맛동산'은 밤 원물을 갈아 넣어 땅콩과 함께 고소함을 살렸으며, '오예스'와 '후렌치파이'는 진한 밤크림과 밤 잼을 담은 것이 특징이다. '구운밤'은 열풍으로 구워 기름기를 빼고 밤 시즈닝을 입혀 리얼 밤맛을 느낄 수 있고, '연양갱'은 밤과 잘 어울리는 콜롬비아 커피와 마스카포네 치즈로 밤티라미수 맛을 냈다.

햇밤 담은 가을 시즌 에디션 5종. 해태제과

제철 한정판인 만큼 제품 전면에는 '너! 정말 밤 맛이구나!'를 크게 배치하고 갈색을 그라데이션으로 담아 가을 감성을 완성했다.





해태제과 관계자는 "제철 가을 밤과 최고의 조합을 선보이는 특별 에디션인 만큼 고객들이 가을의 감성을 한껏 느낄 것이라 기대한다"며 "앞으로도 그 계절에만 맛보는 제철 한정판으로 익숙함 속에 즐기는 새로움을 전할 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

