수원시 '다자녀 휴먼주택' 입주자 모집…미성년 3자녀 이상 무주택 가구

경기 수원시가 오는 15일부터 18일까지 '다자녀 수원휴먼주택' 입주자'를 모집한다.

신청 자격은 공고일(9월1일) 기준 가족 모두 수원시에 2년 이상 연속해 주민등록이 된, 미성년 자녀(태아 포함)가 셋 이상인 무주택 가구다. 세대 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70% 이하이면서 국민임대주택의 자산 기준(총자산 3억3700만원, 자동차 가액 3803만원 이하)을 충족해야 한다.

수원시는 신청 세대의 수원시 거주 기간과 자녀 수, 소득 수준, 무주택 기간 등의 배점 기준에 따라 상위 49가구에 LH(한국토지주택공사)의 매입임대주택을 임대한다. LH 매입임대주택에 거주하고 있는 사람도 이사 없이 보증금·임대료를 지원받을 수 있다.

다자녀 수원 휴먼주택 포스터

임대 기간은 2년이고, 조건을 충족하면 최장 20년까지 거주할 수 있다. 수원시가 월 임차료와 보증금을 지원해 관리비만 납부하면 된다.

신청은 수원시 홈페이지에 들어가 '다자녀 수원휴먼주택'을 검색한 뒤 서식을 작성해 제출해야 한다. 전자우편(hys50@korea.kr) 또는 방문(수원시청 본관 1층 새빛민원실) 신청도 할 수 있다. 수원시는 지금까지 총 151가구에 다자녀 수원휴먼주택을 지원했다.





수원시 관계자는 "아이들이 살 집인 만큼, 안전하고 깨끗한 주택을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다"며 "다자녀 수원휴먼주택이 다자녀 가구의 안정적인 주거에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

