"출시 2주만에 완판"…농심, '새우탕면' 정식 출시

지난 2월 한정판 완판 후 소비자 요청 이어져

후첨 분말 추가

농심이 봉지면 '새우탕면'을 오는 15일 정식 출시한다고 1일 밝혔다.

새우탕면은 1989년 출시된 용기면 '새우탕큰사발면'의 정체성을 유지하면서 더 깊고 시원한 해물맛을 더한 제품이다.

농심은 지난 2월 대형마트 한정판으로 봉지면 새우탕면을 선보였고, 출시 2주 만에 계획된 물량이 모두 판매되는 성과를 냈다. 소비자들의 상시 판매 요청이 이어지면서 정식 출시를 결정했다는 게 회사 측 설명이다.

농심은 이번 정식 출시를 맞아 후첨 분말로 새우와 시원한 맛을 더욱 강화했다.





농심 관계자는 "지난 2월 한정판 출시 당시, MZ세대부터 중장년층까지 다양한 소비자들로부터 깊은 새우 풍미에 대한 긍정적 반응을 확인했다"며 "해물라면의 대명사 농심 새우탕의 풍미를 더 깊고 진하게 즐겨 보시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

