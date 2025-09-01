한투운용, ACE ETF 대학생 서포터즈 1기 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 'ACE ETF 대학생 서포터즈 1기' 모집을 시작한다고 1일 밝혔다. 모집 기간은 오는 10일까지다.

ACE 상장지수펀드(ETF) 대학생 서포터즈 1기는 사회관계망서비스(SNS) 운영 및 영상 제작에 관심이 있는 국내 거주 대학생이면 누구나 지원할 수 있다. 지원 양식은 ACE ETF 공식 홈페이지 및 블로그를 통해 확인할 수 있다. 한국투자신탁운용은 서류 심사 및 면접을 거쳐 총 20명을 선발한다. 오는 29일 서포터즈 발대식을 한다.

서포터즈는 발대식 이후 내년 2월까지 약 5개월 동안 활동한다. 서포터즈는 해당 기간 ACE ETF 브랜드를 알리는 다양한 온·오프라인 활동을 진행한다. 서포터즈 전원에게 소정의 활동비와 ACE ETF 서포터즈 웰컴키트를 제공한다. 최우수팀 및 최우수 활동자에게는 신입사원 공개채용 시 서류 전형 면제 혜택이 부여된다.

서포터즈를 대상으로 하는 교육 활동도 준비했다. 첫 번째는 한국투자신탁운용 임원이 참여하는 특별 강연이다. 특강에는 한국투자신탁운용 경영기획총괄(CFO)과 최고투자책임자(CIO)가 참여한다. 이들은 서포터즈를 대상으로 자산운용업과 ETF 관련 강연을 진행한다. 두 번째는 현직자와의 멘토링 프로그램이다. ACE ETF 운용역과 마케터 등 실무자는 해당 시간을 통해 업무 및 ETF 관련 서포터즈의 궁금증을 해소해 줄 것으로 기대했다.





한국투자신탁운용 관계자는 "한국투자신탁운용에서 처음으로 모집하는 대학생 서포터즈"라며 "자산운용업이나 ETF 산업에 관심이 많은 대학생에게는 실무자를 만나 정보를 얻을 기회가 될 것"이라고 말했다. 이어 "ACE ETF 입장에서는 대학생 서포터즈의 참신한 아이디어를 통해 브랜드를 새롭게 알릴 수 있길 기대한다"고 설했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

