바르게살기운동 광주협의회, 호우피해 복구 지원 성금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바르게살기운동 광주시협의회가 광주 지역의 집중호우 피해 복구 지원을 위한 특별성금 500만원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 바르게살기운동 광주시협의회가 광주지역 집중호우 피해 복구 지원을 위한 특별성금 500만원을 기탁했다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 오후 광주사랑의열매 2층 나눔문화관에서 진행된 전달식에는 광주사랑의열매 구제길 회장과 바르게살기운동 광주시협의회 이석우 시회장과 양승곤 수석부회장, 김숙희 여성회장, 김병욱 청년회장, 이재동 사무처장을 비롯한 관계자들이 참석했다. 이번 기탁금은 집중호우 피해지역에 긴급지원금으로 사용될 예정이다.

이석우 바르게살기운동 광주시협의회장은 "더불어 사는 사회를 실천하는 단체로서, 광주시민들의 어려움에 작은 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.





AD

구제길 광주사랑의열매 회장은 "어려운 시기에 따뜻한 연대를 보여주신 바르게살기운동 광주시협의회에 감사드린다"며 "기탁금은 꼭 필요한 현장에 신속하고 공정하게 쓰이도록 하겠다"고 전했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>