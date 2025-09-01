전남대, 교육부 '글로컬 랩' 사업 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

향후 9년간 총 135억원 국비 지원

국방·AI 융합 분야 거점 연구소 도약

전남대학교 전경.

전남대학교가 교육부의 '글로컬 랩(Glocal Lab)' 사업에 최종 선정됐다. 이번 사업 선정으로 전남대는 향후 9년간 매년 15억원, 총 135억원의 국비를 지원받으며, '지능형 국방 무인체계 연구소'를 중심으로 국방·AI 융합 분야의 거점 연구소로 도약할 계획이다.

1일 전남대에 따르면 글로컬 랩 사업은 지역 대학이 보유한 연구 역량을 지역과 국가 전략 산업에 접목시켜 글로벌 경쟁력을 확보하도록 지원하는 대형 국책사업이다. 전남대는 이번 공모에서 ▲국방 무인체계 ▲AI 반도체 ▲차세대 지능형 시스템 등 지역과 국가가 동시에 필요로 하는 분야를 연계하는 연구 전략을 제시해 높은 평가를 받았다.

출범하는 지능형 국방 무인체계 연구소는 ▲지능형 RF 시스템 ▲온디바이스 AI 반도체 ▲저피탐 통신보안 ▲Agentic AI ▲Physical AI 신뢰성 등 5대 연구 그룹을 기반으로 체계적인 연구를 추진한다. 연구소는 이를 통해 국방 분야의 핵심 기술인 거점식 무인방어 체계와 이동식 무인작전 체계의 국산화와 세계화를 선도하는 중추적 역할을 맡게 된다.

이번 사업은 단순히 국방 기술 연구에 그치지 않고, 지역산업 발전과 국가 전략과의 연계라는 점에서도 의미가 크다. 광주시와 전남대가 함께 추진 중인 'AI+X 및 AI 반도체' 고도화 전략, 전라남도와 고흥군이 집중 육성하고 있는 우주·국방 산업과 맞물려 연구 성과의 파급 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.





이명진 연구소장(전남대 전자컴퓨터공학부 교수)은 "이번 글로컬 랩 사업 선정은 전남대학교가 단순한 지역 대학을 넘어 글로벌 연구 허브로 성장할 수 있는 발판이다"며 "향후 10년간 '서울대 10개 만들기 정책'과 보조를 맞추어 광주·전남의 지역거점 연구소로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





