삼척시, 연극 '세기의 사나이' 13일 공연…시민과 만나는 무대예술

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼척문화예술회관 대공연장서 열려

강원도 삼척시는 오는 13일 오후 5시 삼척문화예술회관 대공연장에서 연극 '세기의 사나이'를 무대에 올린다고 1일 밝혔다.

연극 '세기의 사나이' 포스터. 삼척시 제공

AD

이번 공연은 (재)예술경영지원센터의 2025년 공연예술 유통지원사업에 선정된 작품으로, 극단 명작옥수수밭이 치밀한 연출과 함께 열연을 펼치며 관객들에게 깊은 울림을 전할 예정이다.

연극 '세기의 사나이'는 3·1운동에서 한국전쟁까지 대한민국 근현대사를 배경으로, 125년을 살아낸 평범한 남자 '박덕배'의 삶을 통해 역사를 새롭게 조명한다. 이름 없는 소시민의 시선으로 풀어낸 이야기는 관객에게 역사와 현재를 연결하는 성찰의 기회를 제공하며, 만화적 상상력과 생동감 있는 무대 연출로 한 편의 웹툰을 보는 듯한 신선한 경험을 선사한다.

삼척시는 이번 공연을 통해 수도권에 편중된 공연예술을 지역 주민에게도 가까이에서 제공하고, 공연장의 프로그램 다양성을 확대함으로써 앞으로도 수준 높은 공연을 접할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.





AD

관람료는 ▲R석 3만원 ▲S석 2만원 ▲A석 1만원이며, 예매는 인터파크(놀티켓)와 삼척문화예술회관을 통해 가능하다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>