'함께하는 양성평등, 더 큰 원주' 제29회 원주양성평등대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3일 시청 백운아트홀서 열려

강원도 원주시여성단체협의회(회장 원은향)는 오는 3일 오후 2시 원주시청 백운아트홀에서 '제29회 원주양성평등대회'를 개최한다.

'제29회 원주양성평등대회' 포스터. 원주시 제공

AD

원주양성평등대회는 1898년 9월 1일 발표된 대한민국 최초의 여성인권선언인 '여권통문'의 정신을 계승하고자 1997년부터 매년 양성평등주간(9월 1일∼7일)에 개최돼 왔다.

29회째를 맞는 올해 행사는 '함께하는 양성평등, 더 큰 원주'를 주제로 양성평등 문화 확산을 위해 기획됐다.

제36보병사단 군악대의 사전 공연을 시작으로 1부에서는 21세기 남녀평등헌장 낭독, 양성평등발전유공 시상, 결의문 낭독, 양성평등 퍼포먼스 등의 기념식이 진행되고, 2부에서는 원주시 홍보대사인 트로트 가수 공훈의 힐링 콘서트가 이어질 예정이다.

또한 행사장 외부에는 원주여성새로일하기센터, 원주시가족센터, 국민연금공단, 사랑의 장기기증 운동본부 등 다양한 기관의 홍보부스도 마련된다.

원은향 원주시여성단체협의회장은 "소통과 화합의 장이 될 양성평등대회를 성공적으로 개최해 원주의 미래를 밝히겠다"라고 말했다.





AD

원강수 원주시장은 "양성평등 문화 확산을 위한 지속적인 노력으로 남녀 모두가 더 큰 미래를 꿈꾸는 원주시를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>