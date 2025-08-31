동명대·와콤코리아, 우수학생 타블렛 수여… 웹툰·애니메이션 인재 육성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동명대 웹툰·애니메이션학과(학과장 정규하)는 지난달 세계적인 타블렛 전문기업 와콤(Wacom)코리아와 인재 육성을 위한 업무협약을 체결하고 우수 학생에게 장학 물품을 수여했다.

지난 27일 개최된 수여식에선 하계방학 비교과 프로그램에서 우수한 성과를 거둔 장희령, 이윤지 학생이 와콤의 프리미엄 액정 타블렛 '신티크 22'를 받았다.

학과장 정규하 교수는 "학생들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 최첨단 장비를 직접 지원받아 학습 동기와 창작 역량을 강화하는 데 힘이 될 것"이라며 "기업과 협력해 실무형 창의 인재를 양성해 나가겠다"고 말했다.

와콤코리아 민유식 이사는 "와콤코리아는 차세대 글로벌 창작 인재 양성을 위해 적극적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "장학 물품을 통해 학생들이 더 나은 환경에서 창의성을 발휘하길 바란다"고 전했다.

동명대 웹툰·애니메이션학과는 전 실습실에 와콤 '신디크 프로 27'가 마련된 우수한 인프라에 더해 첨단 실습실을 추가로 구축하고 있다.





대학 관계자는 "교육 환경 조성에 아낌없이 지원해 미래 콘텐츠 산업을 선도할 인재 양성에 박차를 가할 계획"이라고 힘줬다.

와콤코리아가 동명대에 장학 물품을 전하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

