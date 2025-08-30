신상진 시장 "수준 높은 문화예술 활동 적극 지원하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장, '2025 성남 포토콘서트' 참석

예술작품을 위한 노고 격려

신상진 성남시장은 30일 오후 성남시청에서 열린 '문화와 예술이 어우러지는 미니콘서트-2025 성남 포토콘서트'에 참석했다.

신상진 성남시장이 ‘2025 성남 포토콘서트’에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

이날 행사에는 신상진 성남시장을 비롯해 송위혁 한국예총 성남지회장, 유수찬 한국사진작가협회 이사장 등 관계자들과 전국에서 온 사진작가들까지 총 300여 명이 참석했다.

신 시장은 축사를 통해 "사진이 대중화된 시대이기에 '진정 좋은 사진이 무엇인지'라는 근본적 질문이 더욱 중요해졌다"며 "사진을 예술작품으로 승화시켜 진한 감동을 전하는 사진작가들의 역할이 더욱 값지고 의미있다"고 말했다.

이어 "앞으로도 성남시는 이런 수준 높은 문화예술 활동을 적극 지원하겠다"고 말했다.

(사)한국예총 성남지회 주최로 열린 이날 행사는 이갑철 작가와의 대화 '충돌과 반동'(1부)과 김가중 작가 총연출의 '미장센과 B셔터의 미학'(2부) 등 전문 사진예술 프로그램으로 구성됐다.





신상진 성남시장이 ‘2025 성남 포토콘서트’에 참석해 참석자들에 인사를 하고 있다. 성남시 제공

그동안 음악 공연을 주로 해왔던 '문화와 예술이 어우러지는 미니콘서트'는 올해 처음으로 포토콘서트 형식으로 개최돼 전국 사진작가들의 높은 참여와 관심을 받았다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

