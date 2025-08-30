광주시, 하반기 연이어 박람회 개최…"시민과 가까이서 소통"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 시정 슬로건인 '가까이에서 촘촘하게'를 실천하기 위해 하반기에도 다양한 분야의 박람회를 연이어 개최하며 시민과의 소통을 강화한다고 30일 밝혔다.

경기 광주시가 시정 슬로건인 '가까이에서 촘촘하게'를 실천하기 위해 하반기에도 다양한 분야의 박람회를 연이어 개최하며 시민과의 소통을 강화한다. 경기 광주시 제공

AD

시는 상반기 박람회에서 의미 있는 성과를 거뒀다. 지난 6월 열린 대학입시·진로박람회에는 37개 대학과 1천600여 명이 참여해 1:1 입시 상담과 진로 체험 기회를 제공했다. 이어 열린 채용박람회에서도 900명이 현장을 찾아 면접에 응시했고 이 가운데 56명이 즉시 채용되는 성과를 올렸다.

시는 이러한 성과를 이어가기 위해 9월부터 10월까지 분야별 특화 박람회를 차례로 진행한다.

첫 행사는 오는 9월 2일 개최되는 여성 취업·창업 박람회다. 15개 기업이 참여해 여성 구직자를 위한 1:1 채용 면접이 마련되며 창업을 준비하는 시민들을 위한 멘토링과 특강도 운영된다.

이어 9월 6일 WASBE광장에서 '2025 광주시 복지박람회'가 열린다. '가까이에서 꼼꼼하게'를 주제로 복지서비스 체험, 세대공감 프로그램이 운영되며 '사회복지의 날' 기념식과 함께 복지 종사자들의 화합을 다지는 장이 될 예정이다.

또한, 10월 18일부터 21일까지 곤지암도자공원에서 '2025 대한민국 산림박람회'가 펼쳐진다. 산림청·경기도와 공동 주최하는 이번 박람회는 광주시가 '지속가능한 탄소중립 도시'로의 전환을 선언하는 상징적인 행사다. 숲 체험, 임산물 전시, '산의 날' 기념식 등 다채로운 프로그램이 진행되며 경기도 공모사업에 선정된 '오르빛 워터파고다' 전시 콘텐츠도 선보인다.

방세환 시장은 "박람회는 단순한 행사가 아니라 시민의 목소리를 정책으로 구현하고 소통하는 실천의 장"이라며 "시민 여러분의 많은 관심과 참여를 통해 풍성한 박람회가 될 수 있기를 바란다"고 말했다.





AD

한편, 이번 정책 소통과 관련된 자세한 내용은 광주시청 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>