강수현 양주시장, 태진산업 방문…기업애로 해결방안 모색

경기 양주시가 지난 27일 광적면에 소재한 도장 전문기업 태진산업(대표 김미애)을 방문해 기업애로 현장을 둘러보고 간담회를 진행하여 기업 운영에 따른 애로사항을 청취했다고 30일 밝혔다.

강수현 양주시장(오른쪽)이 지난 27일 광적면에 소재한 도장 전문기업 태진산업을 방문해 기업애로 현장을 둘러보고 간담회를 진행하고 있다. 양주시 제공

이날 간담회에서는 ▲위험도로 안전 조치 ▲대중교통 이용 편의 향상▲기숙사 개·보수 지원 ▲중소기업 정책자금 지원 등 다양한 현안이 논의됐다.

강수현 시장은 "위험도로와 대중교통 문제는 시민의 안전과 편의에 직결된 만큼 우선 검토하겠다"며 "기숙사 개·보수 지원사업과 기업운영 자금 확보 방안 등은 기업전문관을 통해 자세하게 안내하겠다"고 밝혔다.

이어 "기업의 애로사항을 현장에서 듣고 필요한 사항을 살피는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지속적인 현장 소통을 통해 기업활동을 지원하겠다"고 밝혔다.





양주시는 매달 기업애로 현장방문을 통해 기업 현장의 어려움을 신속히 파악하고 있으며, 앞으로도 다양한 분야의 기업을 방문하며 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

