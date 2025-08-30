백경현 시장 "공약사업 완성도 높여 책임행정 실현"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 공약사업 시민평가단 위촉

시민평가단원 24명 위촉장 수여

시민과의 약속 실천 의지 다져

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 28일 시청 3층 상황실에서 '민선8기 공약사업 시민평가단 위촉식'을 개최했다고 30일 밝혔다.

백경현 구리시장(앞줄 가운데)이 지난 28일 시청 3층 상황실에서 '민선8기 공약사업 시민평가단 위촉식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공

이날 백경현 구리시장은 재위촉된 22명과 신규 위촉된 2명 등 총 24명의 시민평가단원에게 위촉장을 전달했으며, 평가단장으로는 김석중 前 구리시 주민자치협의회장이, 부단장으로는 송규영 한국자유총연맹구리시지회 사무국장이 각각 선출되었다.

이어진 심의회에서는 현재 구리시의 공약사업 이행 상황에 대한 전반적인 평가가 이루어졌으며, 평가 결과 전체 142건의 공약사업 중 73.2%인 104건이 완료되는 등 이행 상황에 대해서도 '적정'으로 평가를 받았다.

백경현 구리시장은 "민선8기 반환점을 넘어 후반부를 향해 가는 지금이야말로 시민과의 약속을 결실로 맺어야 할 중요한 시기"라며 "시민평가단과 함께 공약사업의 완성도를 높여 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시'라는 시정목표를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.





한편, 공약사업 시민평가단은 공약의 추진 과정을 시민의 눈높이에서 직접 점검하고 의견을 제시하는 역할을 수행하고 있으며, 시는 내실있는 평가단 운영을 통해 공약 이행 전반에 걸쳐 시민이 참여하는 책임행정을 더욱 강화해 나간다는 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

