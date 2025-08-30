주광덕 시장 "학생들 행복하게 배우고 성장할 수 있는 교육도시 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 진접고 교육가족과 소통하는 정담회 개최

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 29일 진접고등학교에서 교육가족과 함께 학교 현안을 공유하고 소통하는 정담회를 개최했다고 30일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 29일 진접고등학교에서 교육가족과 함께 학교 현안을 공유하고 소통하는 정담회에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 자리는 학생·학부모·교직원과 시가 한자리에 모여 교육환경 개선 방안과 미래교육 발전 방향을 심도 있게 논의하기 위해 마련됐다.

이번 정담회에는 주광덕 시장을 비롯해 김필수 교장, 학교운영위원장, 학부모회장, 학생자치회 임원 등 20명이 참석해 각자의 시각에서 학교 현안에 대해 다양한 의견을 제시했으며, 시는 이를 적극 경청하며 개선 방향을 함께 모색했다.

주요 논의 내용으로는 △과밀학급에 따른 교실 증축 △노후화된 특별실 리모델링 △전자칠판 도입 등 교육환경 개선 방안이 다뤄졌다. 특히 학생 대표와 학부모는 수업의 질을 높이기 위해 안전하고 쾌적한 학습 공간 조성을 최우선으로 강조했다.

주광덕 시장은 "시는 교육가족과 긴밀히 협력해 학생들이 행복하게 배우고 성장할 수 있는 교육도시를 만들어 가겠다"며 "학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하는 것이 가장 기본적이면서도 중요한 과제이기 때문에 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





남양주시는 교육가족 정담회를 통해 학교 현장의 목소리를 지속적으로 청취하고, 미래교육 개선 과제를 단계적으로 추진해 나갈 계획이다. 또한 학생들이 보다 나은 학습 환경에서 미래를 준비할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

