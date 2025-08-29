아동학대 가해자 84%는 부모…지난해 30명 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건복지부 '2024 아동학대 통계 현황'

지난해 발생한 아동학대 건수가 2만4000여 건에 달하는 것으로 집계됐다. 이 가운데 피해 아동 30명은 사망했다.

29일 보건복지부는 '2024 아동학대 통계 현황'을 발표했다. 이에 따르면 지난해 아동학대 신고 접수는 총 5만242건으로, 직전 해(4만8522건)보다 3.5% 늘었다. 이 가운데 아동학대 전담 공무원 등의 조사를 거쳐 실제 학대로 최종 판단된 사례는 2만4492건이었다. 이는 2023년 2만5739건보다 4.8% 줄어든 수치다.

지난해 발생한 아동학대가 2만4000여 건에 이르는 가운데 피해 아동 30명은 사망한 것으로 파악됐다.

AD

전체 신고 가운데 아동 본인의 신고가 차지하는 비중은 2020년 14%에서 지난해 28%로 두 배 증가했으며, 부모의 신고도 같은 기간 16%에서 24%로 늘었다.

학대를 유형별로 보면 정서적 학대(1만1466건)가 거의 절반을 차지했다. 그다음으로는 신체 학대(4625건), 방임(1800건), 성적 학대(619건)의 순이었다.

아동 대부분은 주 양육자에게 학대당한 것으로 파악됐다. 지난해 학대 사례 중 부모가 학대 행위자인 경우는 2만603건(84.1%)이었다. 전체 대비 비중은 1년 전(85.9%)보다 소폭 줄었으나 여전히 압도적이다. 이 밖에 대리양육자(7%)와 친인척(2.7%)에게 학대당한 경우도 있었다.

지난해 학대로 사망한 아동은 30명이었다. 사망한 아동을 연령별로 보면 2세 이하(36개월 미만)가 17명(56.7%)이었고, 이들을 포함한 6세 이하 영유아는 21명(70.0%)이었다. 또 7~9세는 4명, 10대 청소년은 5명이었다. 이들 중 24명은 치명적 신체학대나 살해 등 직접적 가해로 사망했고, 6명은 제때 병원에 데려가지 않는 등 치명적 방임으로 사망했다.





AD

학대 사례 10건 중 8건가량은 가정(2만316건·82.9%)에서 일어났다. 학대 피해를 본 아동을 가정으로부터 분리 보호한 사례는 2292건으로, 전체 학대 사례의 9.4%였다. 여기에는 2021년 3월 도입된 '즉각 분리'(일시보호) 조치 1575건도 포함됐다. 지난해 학대 사례 중 3896건(15.9%)은 재학대였다. 재학대 비율은 2022년부터 3년 연속 16% 수준을 유지하고 있다. 다만, 1년 전에 학대당했다가 다시 1년 안에 피해를 본 아동의 비중은 2022년 9.6%에서 지난해 8.7%로 소폭 줄었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>