신한은행, 대출 절차 시각화…"고객 알 권리 혁신"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 대출 진행 절차를 시각화하는 등 고객이 쉽고 직관적으로 금융서비스를 이해할 수 있도록 금융정보 전달체계를 전면 개편했다고 29일 밝혔다.

AD

올해 초 '고객 알권리'를 핵심 테마로 설정한 신한은행은 첫 단계로 '가계여신' 영역 혁신을 추진했다. 대출 신청 고객이 진행 절차를 한눈에 확인할 수 있도록 프로세스를 시각화하고 단계별로 필요 행동과 심사 결과, 제출 서류를 간결한 문장으로 정리해서 제공했다.

하반기에는 수신 및 외환 분야로 혁신을 확대한다. 예금잔액증명서, 이자납입증명서 등 고객이 자주 이용하는 서류 발급 절차를 비대면으로 전환해 '쏠 뱅크' 앱에서도 손쉽게 신청과 발급이 가능하도록 개선할 예정이다. 기존 영업점 방문 중심의 절차를 개선해 고객 편의를 크게 높인다.





AD

신한은행 관계자는 "앞으로도 고객 의견을 반영해 알 권리 혁신을 금융영역으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>