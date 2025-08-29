전남도교육청, 초·중·고 검정고시 합격자 633명 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평균 합격률 80.5%

전남도교육청은 29일 2025년도 제2회 초·중·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자를 도교육청 누리집을 통해 발표했다.

이번 시험에는 총 786명이 응시해 633명이 합격했으며, 전체 합격률은 80.5%로 나타났다. 급별로는 초등학교 졸업학력 시험에 54명이 응시해 41명(75.9%)이, 중학교 졸업학력 시험에는 101명이 응시해 79명(78.2%)이 각각 합격했다.

전남도교육청 전경

고등학교 졸업학력 시험에는 631명이 응시해 513명(81.3%)이 합격했다. 최고령 합격자는 초졸 박모씨(74·여), 중졸 송모씨(76), 고졸 고모씨(78·여)로, 모두 70세를 넘긴 나이에도 불구하고 합격했다.

합격자 명단과 개인 성적은 오는 9월 5일까지 도교육청 누리집에서 확인할 수 있으며, 합격증서는 우편으로 발송된다. 합격증명서, 성적증명서, 과목합격증명서는 '나이스 대국민 서비스'와 '정부24'에서 공동인증서를 이용해 발급받을 수 있다.





전국 초·중·고등학교 행정실, 교육청 민원실, 행정복지센터 무인민원발급기에서도 발급할 수 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

