'화성~오산 고속화도로' 민간투자사업심의위 통과

화성 향남~오산 금암동 13.3㎞ 연결

경기도 화성시는 '화성~오산 고속화도로 민간투자사업(BTO-a)'이 지난 28일 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의를 통과했다고 29일 밝혔다.

이 사업은 화성시 향남읍 행정리에서 오산시 금암동 간 13.3㎞를 왕복 4차로의 고속화도로로 연결하는 것이다.

도로가 완공되면 향남에서 동탄까지 통행 시간이 74분에서 32분으로 40분 이상 단축된다. 이와 함께 교통 정체 구간의 우회도로 확보와 산업단지의 물류 이동 효율성이 제고돼 화성시 동서지역 간 균형 발전에 기여할 것으로 시는 기대한다.

시는 이번 심의 통과에 따라 다음 달 중 제3자제안공고를 한 뒤 협상 및 설계 절차를 거쳐 이르면 2028년 말 착공할 계획이다.





정명근 화성시장은 '이 사업은 기존 국지도와 지방도의 과밀 교통 수요를 효율적으로 분산시키고 교통 흐름을 개선할 것"이라며 "관내 30분 이동 시대 실현을 위해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

