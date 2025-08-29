새울원자력본부, 청춘 만남프로그램 ‘청춘발전소 시즌2’ 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울주군청·울산대학교병원·근로복지공단 등 울산 소재 8개 기관 연계

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 울산 소재 관공서·기업과 연계해 오는 9월 13일과 14일 청춘 만남 프로그램인 '청춘발전소'를 운영한다.

청춘발전소는 새울본부와 울주군이 함께 진행한 남녀 만남 프로그램으로 작년에 처음 시행했으며, 올해 진행될 '청춘발전소 시즌2'는 새울본부를 포함한 울산 소재 8개 기관인 울주군청, 울주경찰서, 동서발전, 근로복지공단, 산업인력공단, 산업안전보건공단, 울산대학교병원이 참여한다.

이번 행사는 각 기업에 소속된 직원들이 자발적으로 참가해 10쌍 내외의 남녀가 모여 이성 1명당 약 10분씩 대화 기회가 제공되는 로테이션 소개팅 형식으로 진행되며 매칭된 커플에게는 식사권, 영화관람권 등의 데이트 패키지가 지원될 예정이다.

소유섭 새울원자력본부장은 "지역사회의 대표기업이 동참해주셔서 감사드린다"라며 "청춘발전소가 젊은 인재들이 지역에서 미래를 꿈꾸고 지역에 정착하는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.

이번 행사를 접한 울산대학교병원 관계자는 "결혼 기피와 저출산이라는 문제 해결에 새울원자력본부가 먼저 나서줘 반가웠다"라며 "이번 행사에서는 꼭 결혼까지 이어지는 커플이 나오기를 바란다"라고 기대를 드러냈다.

청춘발전소는 새울본부의 기업문화 개선 활동의 일환으로 시작한 '새울본부 인구청년 특별위원회'에서 기획했다.





새울본부 인구청년 특별위원회는 결혼·출산 기피 등이 불러오는 사회적 문제에 대한 다양한 해법을 고민하고 인구 문제를 해결하기 위해 만남프로그램 추진과 출산, 양육지원 등 다양한 활동을 하고 있다.

청춘 만남프로그램 ‘청춘발전소 시즌2’ 포스터.

