트럼프까지 가세한 로고 논란 후폭풍?…다양성 페이지도 없앤 美 식당

LGBTQ+ 및 DEI 관련 페이지 삭제

보수 성향 인플루언서 "완전한 승리"

미국 레스토랑 체인 크래커배럴(Cracker Barrel)이 최근 논란이 된 로고 교체를 철회한 데 이어 웹사이트에서도 '프라이드(Pride)페이지'를 삭제했다. 보수 진영의 압박에 따른 조치라는 분석이 나온다.

크래커배럴이 변경하기로 계획했던 로고의 모습. AP연합뉴스

28일(현지시간) CNN에 따르면 테네시주에 본사를 둔 크래커배럴은 LGBTQ+와 다양성·형평성·포용성(DEI) 관련 자원 그룹을 소개하던 웹페이지를 최근 삭제했다. 크래커배럴은 2024년 내슈빌 프라이드 퍼레이드(성소수자 퍼레이드)를 후원했으며 프라이드의 달을 맞아 무지개색 흔들의자 제품군을 선보이기도 했다. 또한 LGBT 비즈니스 지원 단체와 참전 용사 및 기타 지역 사회 단체 등도 운영하고 있었다.

삭제된 프라이드 페이지에는 "당신이 있는 그대로의 존재임을 축하한다"는 문구가 담겨 있었으나 현재 해당 URL은 '문화와 소속감(Culture and Belonging) 페이지로 연결되며 관련 내용은 모두 사라진 상태다.

크래커배럴 관계자는 CNN에 "브랜드 리뉴얼 작업의 일환으로 오래된 콘텐츠를 삭제한 것"이라고 해명했다. 이어 "최근 비즈니스 리소스 그룹 운영 방식도 바꿔 모든 후원과 행사를 사회공헌 활동에 집중하고 있다"며 "식량 불안정 해소, 지역사회 지원, 음식물 쓰레기 감축 등에 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

로고 논란 이어 '프라이드 페이지'까지 삭제

반(反)DEI 성향의 인플루언서 로비 스타벅이 프라이드 페이지가 삭제된 이후 올린 SNS 글. 로비스타벅 엑스

이 같은 웹사이트의 변화는 지난주 크래커배럴이 새 로고를 공개했다가 보수 성향 인플루언서들의 거센 반발을 불러일으킨 직후 나온 것이다. 트럼프 대통령까지 가세하며 기존 로고로 돌아가라는 의견이 확산했고 결국 회사는 옛 로고 유지 방침을 밝혔다.

그러나 리브랜딩을 추진하지 않겠다고 발표한 이후에도 반(反)DEI 성향의 인플루언서 로비 스타벅이 크래커배럴의 '프라이드 페이지' 캡처화면을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개하며 또 다른 논란에 휩싸였다. 그는 "크래커배럴은 여전히 웹사이트에 LGBTQ+와 DEI 페이지를 자랑스럽게 운영하고 있다"며 불매를 주장했다. 이후 해당 페이지가 삭제되자 "완전한 승리"라고 선언했다.





한편 크래커배럴은 코로나19 팬데믹 이후 매출 회복에 어려움을 겪고 있으며 주가도 지난 5년간 절반 이상 하락했다. 최근 리브랜딩 철회 소식 직후 주가가 반짝 올랐으나 곧 다시 하락세로 돌아섰다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

