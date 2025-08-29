SNT그룹, 美 루이지애나 공장 인수… 현지 진출 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 루이지애나 소재 10만평 부지 현지 공장 인수



SNT모티브 투자 주도, 그룹 통합 생산 거점 운영

SNT그룹이 자동차부품·방산과 에너지 부문의 북미 사업 확대를 위한 본격적인 행보에 나선다.

SNT그룹은 최근 미국 루이지애나주에 소재한 10만평 부지 공장 인수를 완료했으며, 향후 단계적으로 생산을 개시할 예정이다.

SNT그룹 미국 루이지애나 공장.

미국 루이지애나는 미시시피강을 통한 물류 허브이며 주요 고속도로축을 통해 미 중서부 지역과도 연결돼 있어 미국 내 주요 산업 거점들과의 연결성이 우수한 지역이다.

주요 자동차 공장들이 입지하고 있는 앨라바마, 조지아 등은 루이지애나 인근이기도 하다. 또한 LNG 프로젝트의 중심지일 뿐 아니라 석유화학, 정유시설 등 에너지 다소비형 산업단지가 밀집해 있다.

이번 투자는 SNT모티브가 주도하며 SNT에너지 등과의 협업을 통해 그룹 내 주요 사업 부문들을 전략적으로 결집해 북미 내 통합 생산 거점을 공동 운영할 계획이다.

이를 통해 SNT모티브는 모터 등의 자동차 부품을 미국 현지에서 생산해 납품하는 것이 가능할 전망이다.

SNT에너지는 LNG 프로젝트에 필요한 에어쿨러와 복합화력 발전소에 필요한 HRSG의 생산과 공급 체계를 현지화함으로써 미국 내 고객 대응력을 강화해 나갈 계획이다.





SNT그룹 관계자는 "이번 투자를 통해 북미 시장 내 그룹의 생산·공급 역량을 획기적으로 높일 수 있을 것"이라며 "현지 고객의 요구에 선제적으로 대응하고, 'Made in USA' 기준을 충족하는 고품질 제품을 제공함으로써 세계 시장 재편 흐름에도 적극적으로 대응할 계획"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

