법무법인 광장 이은우 변호사, ‘올해의 亞 여성변호사’ 선정

지식재산권 그룹 이은우 변호사

올해의 아시아 여성변호사로 뽑혀

법무법인 광장, 이은우 변호사

법무법인(유) 광장의 지식재산권 그룹 이은우 변호사(연수원 33기)가 ALB 매거진이 선정하는 '올해의 아시아 지역 여성 변호사 15인으로 뽑혔다.

이은우 변호사는 2004년 광장에 합류했다. 지식재산권 분야에서 경력을 쌓았으며, 특허, 상표, 저작권, 도메인, 불공정 경쟁, 지식재산권 라이선싱 분야에서 전문성을 쌓아왔다. 법리적으로도 중요한 의미가 있는 저작권, 상표 및 부정경쟁과 관련한 소송 사건을 다수 진행해왔다. 게임 저작물에 관한 침해 인정 기준을 천명한 대법원 사건, 사진저작물의 보호 범위나 오랫동안 사용되어 온 표장에 대한 무단 도용 사건 등을 성공적으로 수행했다.





ALB 매거진은 톰슨 로이터에서 출판하는 아시아 태평양 지역 법률 전문지다. 매년 인도, 홍콩, 싱가폴, 한국, 일본 등 13개국 여성 변호사들 중에서 커리어 전체에 걸쳐 탁월한 성과를 이룬 여성변호사 15인을 선정하고 있다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

