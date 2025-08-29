금융위, 연말까지 전 은행권에 시각장애인용 음성 OTP 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장애인·고령층 금융접근성 개선 현장간담회

청각장애인 STT 도입도 확대

고령층 위한 간편모드 앱 도입도 유도

AD

금융당국이 시각·청각장애인의 금융 접근성을 더욱 높인다. 현재 4대 시중은행에서만 이용 가능한 시각장애인용 음성 OTP를 연말까지 전 은행권으로 확대한다. 청각장애인을 위한 문자 상담 서비스도 적극 확대한다는 방침이다.

금융위원회는 29일 은행연합회에서 '장애인·고령층 금융접근성 개선을 위한 현장간담회'를 개최하고 이런 내용을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 4월 발표한 '장애인 금융접근성 제고 전략과 방안' 등의 후속 조치다. 장애인 및 고령층의 금융이용 편의 제고를 위한 방안들이 착실하게 이행되고 있는지를 점검하고 추가적인 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

현장점검 결과 음성 OTP 서비스는 수요가 많은 4대 시중은행이 도입을 완료했다. 나머지 은행들도 올해 연말까지 도입할 계획이다.

청각장애인을 위한 텍스트 상담 서비스(STT)는 대면창구 방문 서비스 수요가 높은 은행과 저축은행을 중심으로 우선 도입되고 있다. 은행의 경우 인터넷 전문은행을 제외한 15개 주요 시중은행 중 11개사(73%)가 도입을 완료했다. 저축은행은 79개사 중 68개사(86%)가 도입했다.

또 금융위는 고령자를 위한 금융앱 간편모드 도입을 독려했다. 모바일 사용 수요가 많은 은행과 카드사를 중심으로 고령자 모바일앱 간편모드 출시가 완료됐다.

앞으로 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 등 증권사를 중심으로 간편모드 도입을 우선 추진할 계획이다. 이어 저축은행과 보험 등 기타업권도 조기에 도입하도록 유도한다는 방침이다.





AD

금융위는 "장애인·고령층 등 소외계층의 금융 이용에 불편이 없도록 그간 발표한 과제들의 이행 상황을 지속 점검하는 한편, 오늘 현장 간담회에서 제시된 의견들을 바탕으로 추가적인 개선 과제들도 적극 발굴하겠다"고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>