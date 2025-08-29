부산도시공사, 일광 통합공공임대주택 최종당첨자 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1134세대 규모… 평균 경쟁률 2.59대 1 기록

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 29일 일광 통합공공임대주택의 최종 당첨자를 발표했다.

이번 공공임대주택은 청년, 신혼부부, 고령자 등 다양한 계층의 주거 안정을 목표로 추진됐으며, 총 1134세대 규모로 조성된다.

임대료는 주변 시세의 35%∼90% 수준으로 책정돼 큰 관심을 모았다. 청약 결과 평균 경쟁률 2.59대 1을 기록했으며, 최종 당첨자는 1117명, 예비입주자는 856명으로 확정됐다.

계약은 오는 9월 15일부터 24일까지 부산도시공사 1층 통합공공임대주택 접수처에서 진행된다. 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 방문하면 되며, 공사는 입주자 편의를 위해 사전 점검과 관리 준비에 만전을 기할 방침이다.

입주는 12월 말 예정이며, 계약 이후 잔여 세대가 발생할 경우 10월 예비입주자를 대상으로 추가 계약을 진행한다. 예비입주자 모집 이후에도 잔여 물량이 남으면 별도의 추가 모집이 이뤄질 예정이다.





AD

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 공급이 시민들의 주거 안정과 주거 복지 향상에 기여할 것"이라며 "계약과 입주 과정에서 불편이 없도록 철저히 준비하겠다"고 전했다.

일광 통합공공임대주택 투시도.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>