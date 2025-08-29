한국머크행복나눔 평택지회, 굿네이버스 '더네이버스클럽' 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국머크행복나눔 평택지회의 굿네이버스 '더네이버스클럽' 등재식 모습. 굿네이버스 경기남부사업본부

굿네이버스 경기남부사업본부(본부장 전재규)는 한국머크행복나눔 평택지회가 '더네이버스클럽'에 등재됐다고 28일 밝혔다.

굿네이버스 '더네이버스클럽' 은 연 1000만 원 이상 후원 회원을 대상으로 하는 특별회원 모임으로 회원에게는 일대일 개별 나눔 컨설팅을 비롯해 후원사업 결과보고, 온·오프라인 예우공간 등재 서비스 등이 제공된다.

한국머크행복나눔 평택지회는 2017년부터 굿네이버스와 협력해 지역 내 위기가정 아동을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 지난해만 지역 내 저소득·위기가정 청소년 대상 장학금 지원을 비롯해, 이주배경 아도 대상 문화체험 지원 등 굿네이버스 경기남부사업본부에 1000만 원을 전달한 바 있으며, 이를 계기로 더네이버스클럽에 등재됐다.

한국머크행복나눔 평택 김기현 대표는 "임직원들의 자발적인 마음에서 시작된 작은 나눔이 굿네이버스와의 오랜 인연이 되고 지역사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다"면서 "앞으로도 다양한 나눔 활동을 통해 더 많은 이웃에게 희망을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





전재규 굿네이버스 경기남부사업본부장은 "한국머크행복나눔 평택지회의 지속적인 나눔 실천에 깊이 감사드린다"면서 "더네이버스클럽 등재를 계기로 지역사회에 더욱 따뜻한 변화가 확산되길 기대한다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

