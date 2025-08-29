"SNS 여론영향력 꾸준히 상승…종편, 지상파·통신보다 영향력 커져"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문체부 여론집중도 조사 결과 발표

사회관계망서비스(SNS)가 여론에 미치는 영향력이 꾸준히 상승하고 있는 것으로 확인됐다. 텔레비전과 인터넷이 여전히 여론 형성에 가장 큰 영향을 미치지만 그 영향력은 점점 줄고 있는 추세로 확인됐다.

문화체육관광부 여론집중도조사위원회는 텔레비전방송, 인터넷뉴스, SNS, 종이신문, 라디오방송 5개 매체 부문별 여론영향력 점유율 등을 분석한 '2022~2024 여론집중도 조사' 결과를 29일 발표했다.

텔레비전방송과 인터넷뉴스가 전체 여론영향력에서 약 85%를 차지하며 여전히 핵심적인 여론 형성 매체로 기능하고 있음이 확인했지만 그 점유율은 줄고 있는 것으로 나타났다. 텔레비전방송 여론영향력 점유율은 2021년 47.5%에서 2024년 45.3%로 하락했고, 같은 기간 인터넷뉴스의 점유율은 41.7%에서 39.3%로 줄었다. 반면 소셜미디어 부문 점유율은 5.5%에서 8.4%로 늘었다. 종이신문과 라디오방송의 점유율은 2024년 기준 각각 4.0%, 3.0%로 미미했다.

위원회는 또 매체 부문별 상위 매체사의 이용점유율을 분석한 결과 전통적 매체인 종이신문, 텔레비전, 라디오방송 부문에서 상위 매체사의 집중도가 상대적으로 높고, 인터넷뉴스, 소셜미디어 부문의 집중도는 낮은 것으로 조사됐다고 밝혔다. 2024년 기준 종이신문, 텔레비전, 라디오방송 부문 상위 8개사의 이용점유율은 80~90%대를 기록했으나 SNS 부문 상위 8개사 이용점유율은 70.7%, 인터넷뉴스의 경우 40.3%에 그쳤다. 다만 전반적으로 5개 매체 부문 상위 매체사 집중도는 2021년에 비해 하락하는 추세를 보였다고 덧붙였다.

위원회는 기술적·제도적으로 유사한 특성을 갖는 매체군(群)을 구분해 매체군별 매체 합산 여론영향력 점유율도 산출했다.

매체군은 지상파(KBS·MBC·SBS 계열), 종편군(동아일보·매일경제·조선일보·중앙일보 계열), 뉴스통신·보도전문 채널군(머니투데이·연합뉴스·YTN 계열), 신문군(경향신문·국민일보·서울신문·세계일보·아시아경제·이데일리·한겨레·한국경제·한국일보·헤럴드경제 계열), 기타(상위 20위 내에 포함되지 않는 중소 매체사 및 매체계열) 기타의 5개 군으로 분류해 조사했다.

2021년 조사에서 1위였던 뉴스통신·보도전문채널군의 점유율이 2024년 조사에서는 3위로 떨어지고 대신 종편군이 1위로 올라선 것으로 확인됐다.

종편군은 2021년 27.6%를 기록한 이후 소폭의 등락을 거쳐 2024년 28.3%로 다른 매체군보다 높은 점유율을 기록했다. 위원회는 "종편군이 종이신문, 텔레비전방송, 인터넷뉴스 등 다양한 매체 부문을 복합적으로 소유?운영하는 것에서 기인한 것으로 보인다"고 분석했다.

지상파군 점유율은 2021년 24.9%에서 2023년 25.9%로 증가했다가 2024년에는 25.0%로 하락해 비교적 안정적인 점유율을 유지했다. 위원회는 "지상파군은 전통적으로 높은 신뢰도를 기반으로 여론형성에 기여하고 있다"고 설명했다.

뉴스통신·보도전문채널군은 2021년에는 28.4%로 조사 대상 매체군 중 가장 높았으나, 2024년에는 23.4%를 기록해 3위로 밀렸다. 위원회는 "뉴스통신ㆍ보도전문채널군은 여론영향력 가중값이 높은 텔레비전방송 부문에서 보도전문채널을 운용하고 있어 종편군, 지상파군과 더불어 여론영향력이 높은 매체군"이라며 "다만 뉴스통신·보도전문채널군의 인터넷뉴스 부문 점유율이 포털에 기반한 뉴스 소비 감소 추세와 같은 매체환경의 구조적 변화의 영향으로 하락하면서, 매체 합산 여론영향력 점유율이 4년 전에 비해 감소한 것으로 보인다"고 진단했다.

신문군의 점유율은 2021년 11.5%에서 2024년 12.3%로 증가했으나 타 매체군에 비해 낮은 수준을 유지했다. 위원회는 "종이신문의 영향력이 줄어드는 가운데, 일부 복합 매체 운영으로 전환하며 인터넷뉴스 부문에서 영향력을 확장한 결과로 점유율이 소폭 증가했다"고 설명했다.

위원회는 "여론영향력이 집중된 상위 매체사(계열)에 대한 공적 책무와 투명성 제고, 신생 매체사의 품질 향상과 국민의 접근성 제고를 위한 제도적 뒷받침이 필요하다"며 "향후 플랫폼 기반 뉴스 소비 확산으로 변화한 뉴스 개념을 재정의하고 여론에 영향을 미치는 미디어 콘텐츠의 범위를 재설정할 필요가 있다"라고 제안했다.





2024년 여론집중도조사 보고서는 문화체육관광부 누리집에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

