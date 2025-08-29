세븐일레븐, 경희대학교와 AI 기반 미래형 유통 전문가 양성 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빅데이터·AI 활용 전문인력 양성

재고관리, 상품 추천 시스템개발 등 과제 추진

세븐일레븐은 지난 28일 경희대학교와 산학협력 협약(MOU)을 체결하고, AI 및 빅데이터 기술을 활용한 산학연계 교육과정 운영과 공동 연구를 추진한다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관의 유기적인 협조 체계를 구축해 상호 교류 협력을 통한 우수한 전문 인력 양성과 산업 발전의 도모 등 공동 번영, 우호 증진을 위한 상호 지원과 협력을 목적으로 한다.

지난28일 (뒷줄 왼쪽 네번째) 문대우 세븐일레븐 디지털혁신부문장, (일곱번째) 박재홍 경희대학교 교수 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 빅데이터 & AI 산학협력 업무 협약을 체결했다.세븐일레븐 제공.

이를 위해 양측은 ▲산학 연계 교육과정 공동 개설 및 운영 ▲현장실습 및 인턴십 기회 제공 ▲산업체 전문가 특강 및 겸임교수 초빙 ▲교육과정 이수자 우선 채용 고려 등 여러 방면에서 긴밀히 협력할 계획이다.

산학협력 프로젝트는 오는 9월부터 12월까지 4개월 진행된다. 마지막에 프로젝트 어드바이스와 최종 평가 과정을 거친다.

이를 위해 세븐일레븐은 빅데이터 분석에 필요한 자료를 전달하고, 경희대학교는 받은 데이터를 바탕으로 결과물을 도출한다. 여기에 실제 업무에 적용 가능한 마케팅 전략 및 시스템 개발도 함께 진행될 예정이다.

주요 과제로는 AI 프로젝트(매출 상승 포인트 발굴, 재고 관리 효율화, 상품 추천 시스템 구축)와 빅데이터 활용(마케팅 전략 수립, 경영주 및 운영 조직 업무 효율화) 등이 포함된다.





문대우 세븐일레븐 디지털혁신부문장은 "이번 경희대학교와의 산학협력은 빠르게 변화하는 유통 환경 속에서 AI와 빅데이터 기술을 활용해 혁신적인 가치를 창출하고 미래 유통을 이끌어갈 인재를 양성하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "실질적인 산학 시너지를 통해 고객에게 더 나은 편의와 경험을 제공하고, 편의점 업계의 디지털 전환을 선도할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

