우아한청년들 김병우 10년 만에 퇴장…김범석표 '배민 2.0' 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신임대표에 김용석 우아한형제들 전무

배달의민족 물류서비스를 전담하는 우아한청년들의 창업자 김병우 대표가 28일 일신상의 이유로 대표직에서 물러났다. 김 대표는 2015년 회사 설립 이후로 지난 10년간 배송·물류 인프라 구축과 운영을 총괄하며 배민 성장의 한 축을 담당했다.

개발자 출신인 그는 우아한형제들에서 최고운영책임자(COO)를 지내며 플랫폼 운영 전반을 책임졌고, 2018년 신사업담당 임원으로서 배송망 고도화 작업을 이끌었다. 2020년 9월부터는 우아한청년들 대표이사로 선임돼 현장 조직 운영을 총괄하며 배민 물류를 독립적 사업 축으로 성장시켰다.

김병우 우아한청년들 대표(왼쪽)와 김용석 우아한청년들 신임대표. 우아한청년들

AD

김 대표 재임 기간 우아한청년들은 서비스 영역을 크게 넓혔다. 배민 내 즉시 배송마트인 B마트, 크라우드소싱 배달 플랫폼 배민커넥트, 단건 배달 서비스 배민1 등 신사업을 잇따라 선보이며 물류 인프라를 확장했다. 그 결과 우아한청년들의 연 매출은 2019년 약 966억원에서 지난해 2조2100억원 규모로 성장했다.

특히 그는 배민의 핵심 자산인 라이더 관리에 공을 들였다. 우아한청년들은 안전교육 프로그램, 복지 지원, 휴게공간 마련 등을 통해 라이더 권익 보호와 근로 환경 개선에 힘쓰며 배달 현장의 목소리가 회사 운영에 반영될 수 있는 체계를 마련했다.

그의 퇴임은 지난 1월 취임한 김범석 우아한형제들 대표의 '배민 2.0' 전략과 맞물린 인적 쇄신의 일환으로 풀이된다. 김 대표는 이날 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 임직원들에게 퇴임 의사를 직접 전했다. 갑작스러운 인사에 회사 내부에서는 놀람과 아쉬움이 교차하는 분위기다. 이번 퇴임으로 창업자가 물러난 자리를 새 경영진이 채우면서 우아한형제들 전반의 조직 개편 작업에도 속도가 날 것으로 보인다.





AD

우아한청년들 신임 대표로는 김용석 우아한형제들 전무가 내정됐다. 언론인 출신인 김 전무는 우아한형제들에서 대외커뮤니케이션센터장과 고객중심경영부문장 등을 거치며 기업 소통을 이끌어온 인물이다. 내달 1일 공식 취임해 라이더와의 현장 소통을 강화하고 조직 내외부의 협력을 조율한다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>