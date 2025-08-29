준공 후 미분양 2.7만가구…한달만에 다시 증가세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토부, 지난달 주택통계

지난달 준공 후 미분양 주택이 2만7057가구로 한 달 전보다 소폭 늘어난 것으로 나타났다. 앞서 2023년 이후 올해 5월까지 22개월 연속 증가하다 6월 들어 감소했는데, 한 달 만에 다시 증가세로 돌아섰다.

국토교통부가 29일 발표한 7월 주택통계를 보면, 지난달 전체 미분양 주택은 6만2244가구로 집계됐다. 한 달 전보다 2.3% 줄어든 것으로 6개월 연속 감소세다. 수도권이 4.7%, 지방에서 1.7% 줄었다.

반면 '악성'으로 꼽히는 준공 후 미분양은 같은 기간 1.3% 증가했다. 준공 후 미분양의 80% 이상인 2만2589가구가 지방에 있는 것으로 파악됐다. 지역별로는 대구가 3707가구로 가장 많고 경남(3468가구), 경북(3235가구), 부산(2567가구), 경기(2255가구) 순이었다.

노동자 임금 체불로 10개월 동안 공사가 중단된 대구 북구 아파트 공사현장. 강진형 기자

지방을 중심으로 미분양 물량이 좀처럼 소화되지 않으면서 정부는 기업구조조정리츠(CR리츠)나 한국토지주택공사(LH) 매입 등 다양한 대책을 추진하고 있다. 다만 심사 등 일정한 절차를 밟아야 하는 만큼 리츠나 공사가 실제 매입하기까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 예상된다.

경기 부진이 지속되면서 전반적인 주택공급 지표의 감소 추이는 여전하다. 지난달 인허가 물량은 1만6115가구로 1년 전 같은 기간과 비교해 26% 이상 줄었다. 수도권이 7% 이상 늘어난 반면 지방은 절반 이하로 쪼그라들었다. 착공은 늘었다. 수도권이 36%, 지방에서 31% 이상 늘었다. 다만 수도권이나 지방 모두 올해 들어 지난달까지 누적 기준으로는 줄어든 상태다.

지난달 아파트 분양 물량은 수도권이 전년 대비 70% 이상, 지방에선 80% 이상 늘었다. 다만 이는 앞서 지난해 같은 시기 분양이 워낙 적었던 탓에 기저효과 측면도 있는 것으로 풀이된다. 올해 1~7월 누적 기준으로 분양은 전국 기준 9만717가구로 1년 전 같은 기간보다 28% 정도 적은 수준이다. 지난달 준공은 수도권에서 47% 늘어난 반면 지방에선 44% 감소했다.





지난달 주택 매매는 6만4235건으로 한 달 전보다 13% 줄었다. 전·월세 거래는 23만3983건으로 한 달 전과 비슷한 수준을 보였다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

