신세계푸드, 급식사업부 1200억원에 매각 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계푸드가 급식사업부를 한화그룹 고메드갤러리아에 영업양도 하기로 결정했다.

신세계푸드는 28일 급식사업부를 고메드갤러리아에 영업양도하는 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 고메드갤러리아는 한화그룹 계열사로 편입된 아워홈의 자회사다.

신세계푸드 이천공장. 신세계푸드 제공

AD

산업체, 오피스 등의 단체급식사업을 100%를 양도하며 양도가액은 1200억원이다. 신세계푸드는 오는 10월15일 임시주주총회를 열어 영업양도 안건 승인 절차를 진행할 예정이다.

이번 거래는 신세계푸드와 한화그룹 고메드갤러리아의 경쟁력 강화를 위한 전략적 사업 재편의 일환이다.





AD

신세계푸드 관계자는 "앞으로 더 잘 할 수 있는 분야에 역량을 집중한다는 방침 아래 베이커리·프랜차이즈 버거·식자재 유통 등 핵심 사업을 중심으로 '선택과 집중' 전략을 통해 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이어갈 계획"이라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>