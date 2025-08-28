대통령실, 안보1차장·경제성장수석 주관 '방위산업발전추진단' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령실이 28일 첫 '방위산업발전추진단' 회의를 개최하고 정책과 지원방안을 논의했다고 밝혔다.

대통령실은 이날 김현종 대통령실 안보1차장과 하준경 경제성장수석의 주관으로 서울 용산구 국방컨벤션에서 추진단 회의를 가졌다. 회의에서는 방위산업 발전을 위한 정책 방향과 범정부적 차원의 방산 수출 지원 방안이 논의됐다.

추진단은 방위산업 발전을 위한 범정부 컨트롤타워로 신설됐다. 대통령실과 함께 국방부, 기획재정부, 외교부, 산업통상자원부, 방위사업청 등 정부 부처와 수출입은행, 한국무역보험공사, 국방과학연구소 등 공공기관이 포함된 범정부 협의기구로 꾸려졌다. 방산 대기업 및 스타트업, 전문가도 참여하고 있다.

이번 회의에서 참석자들은 방위산업 발전전략, 권역별·국가별 방산 수출전략, 방산 스타트업 육성방안, 방산 생태계 경쟁력 강화 방안 관련 얘기를 주고받았다.





대통령실은 "앞으로 매 분기 방위산업발전추진단 회의를 개최해 정책과제 이행을 점검하고 방산 수출을 위해 필요한 지원 방안을 논의하기로 했다"고 설명했다.





