가을철 캠핑에 꼭 맞춘 폭스바겐 '아틀라스'

동급 최대 실내 공간·2.2t 강력한 견인력



폭스바겐은 대형 SUV '아틀라스'가 동급 최장 차체 크기와 실내 공간으로 아웃도어 활동에 맞춤형 차로 주목을 받고 있다고 29일 밝혔다.

폭스바겐 대형 SUV '아틀라스'. 폭스바겐

신형 아틀라스는 6인승과 7인승 모델로 출시, 2열에 독립식 캡틴 시트나 3인승 시트가 장착된다. 아틀라스 3열 시트는 성인이 장시간 탑승하기에도 불편함이 없는 것이 특징이다. 트렁크 용량은 기본 583ℓ, 3열 폴딩 시 1572ℓ, 2·3열 전체 폴딩 시 2735ℓ로 동급 최대 수준을 자랑한다. 별도 평탄화 작업 없이 풀 플랫 폴딩을 지원해 차박 캠핑을 즐기기에도 편리하다.

또 기본 장착된 견인 장치로 최대 2.2t 이상 견인 성능을 갖춰 대형 카라반 견인도 가능하며, 수직하중도 약 227kg에 달해 모터보트, 제트스키를 견인하는 등 다양한 레저활동을 거뜬히 소화할 수 있다.

신형 아틀라스에는 모터스포츠에서 영감을 얻은 디자인 패키지가 기본 적용돼 고급스러우면서도 역동적인 스타일을 완성했다. 실내에는 고급스러운 인테리어와 여유로운 공간을 갖추고 있다. 또 2024년 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 테스트에서 '탑세이프티 픽'으로 선정되며 탁월한 안전성을 입증받았다. 폭스바겐 신형 아틀라스 가격은 7인승 6770만1000원, 6인승 6848만6000원이다.





신형 아틀라스 구매 고객이 기존에 타던 차량을 트레이드-인 방식으로 매각할 경우 최대 200만원, 기존에 폭스바겐 차량을 보유한 고객이 신형 아틀라스를 구매할 경우 재구매 혜택 100만원 등 구매 혜택도 받을 수 있다.

폭스바겐 대형 SUV '아틀라스'. 폭스바겐





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

