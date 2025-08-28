메가스터디교육, ‘제2회 엘리하이 키즈모델 선발대회’ 최종 6인 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메가스터디교육이 주최한 '제2회 엘리하이 키즈모델 선발대회'가 최종 6인의 키즈모델을 발표하며 대단원의 막을 내렸다. 당초 5명을 선발할 예정이었으나, 높은 관심과 열띤 호응에 힘입어 한 명을 추가로 발탁했다.

이번 대회는 온라인 학습 브랜드 엘리하이&키즈&엠베스트의 새로운 얼굴을 찾기 위해 마련된 프로젝트로, 유아부터 중학생까지 폭넓은 연령대의 참가자들이 지원하며 큰 주목을 받았다. 지난 8월 12일 접수 마감을 끝으로 본격적인 심사가 진행됐으며, 그 결과 남소이, 문민준, 안백현, 유리온, 이나은, 임설 등 총 6명의 참가자가 최종 모델로 선정되었다.

선발된 키즈모델들은 아역 광고 캐스팅 실적 1위의 연기 아카데미 '퍼스트액터스'에서 전문 교육을 받은 뒤, 엘리하이 전속 모델 유재석과 함께하는 광고 촬영, 홈쇼핑 방송 출연 등 다양한 활동에 나설 예정이다.

메가스터디교육 관계자는 "이번 대회를 통해 학생들의 창의성과 학습에 대한 열정, 밝고 건강한 에너지를 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 유·초·중 온라인 학습의 대표 브랜드로서 아이들이 즐겁게 배우고 성장하도록 돕는 동시에, 새로운 도전을 통해 자신감을 키워갈 수 있는 다양한 기회를 마련하겠다"고 밝혔다.





최종 선발된 6인의 키즈모델 명단과 대회 관련 자세한 내용은 엘리하이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

