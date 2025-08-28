조상래 곡성군수, 지역 현안사업 정부 지원 요청

생활인구 활성화·기후 위기 대응 등
조상래 전남 곡성군수가 28일 김민재 행정안전부 차관을 만나 주요 현안과 향후 협력 방안에 대한 심도 있는 논의와 함께 정부 차원의 지원을 요청했다.
이날 면담에서 조 군수는 행안부가 역점 사업으로 추진하고 있는 생활인구 활성화 정책과 연계해 곡성군이 추진 중인 '워크빌리지 in 곡성' 사업을 소개하며, 단순한 워케이션 체험을 넘어 지역과 지속적인 인연을 맺고 정주로 이어질 수 있도록 정책적 지원이 필요하다고 강조했다.
특히 군은 전국적으로 성공 사례로 손꼽히는 곡성형 농촌유학과 기업형 워케이션을 결합한 '러스틱타운'을 조성 중이며, 향후 생활인구가 정주인구로 확산되는 모범사례로 발전시켜 나갈 계획이라는 점을 밝혔다.
또 옛 국도 27호선 위험도로 정비사업 등 열악한 지방재정 여건으로 추진이 지연되고 있는 각종 인프라 개선 사업에 대해 행정안전부의 적극적인 관심과 지원을 당부했다.
이와 함께 "최근 폭염과 집중호우 등 기후위기 현상이 심화하면서 섬진강 인근 주민을 비롯한 군민들의 불안감이 높아지고 있다"며 정부 차원의 신속한 대응 체계 마련과 예산 지원 필요성을 호소했다.
조 군수는 "곡성군은 군민의 안전을 최우선으로 삼는 동시에 지역 활력을 높일 수 있는 혁신 사업을 적극 추진하고 있다"며 "앞으로도 중앙정부와 긴밀히 협력해 군민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
