조상래 곡성군수, 지역 현안사업 정부 지원 요청

생활인구 활성화·기후 위기 대응 등

조상래 곡성군수(오른쪽)는 28일 김민재 행정안전부 차관을 만나 주요 현안과 향후 협력 방안에 대해 논의했다. 곡성군 제공

조상래 전남 곡성군수가 28일 김민재 행정안전부 차관을 만나 주요 현안과 향후 협력 방안에 대한 심도 있는 논의와 함께 정부 차원의 지원을 요청했다.

이날 면담에서 조 군수는 행안부가 역점 사업으로 추진하고 있는 생활인구 활성화 정책과 연계해 곡성군이 추진 중인 '워크빌리지 in 곡성' 사업을 소개하며, 단순한 워케이션 체험을 넘어 지역과 지속적인 인연을 맺고 정주로 이어질 수 있도록 정책적 지원이 필요하다고 강조했다.

특히 군은 전국적으로 성공 사례로 손꼽히는 곡성형 농촌유학과 기업형 워케이션을 결합한 '러스틱타운'을 조성 중이며, 향후 생활인구가 정주인구로 확산되는 모범사례로 발전시켜 나갈 계획이라는 점을 밝혔다.

또 옛 국도 27호선 위험도로 정비사업 등 열악한 지방재정 여건으로 추진이 지연되고 있는 각종 인프라 개선 사업에 대해 행정안전부의 적극적인 관심과 지원을 당부했다.

이와 함께 "최근 폭염과 집중호우 등 기후위기 현상이 심화하면서 섬진강 인근 주민을 비롯한 군민들의 불안감이 높아지고 있다"며 정부 차원의 신속한 대응 체계 마련과 예산 지원 필요성을 호소했다.





조 군수는 "곡성군은 군민의 안전을 최우선으로 삼는 동시에 지역 활력을 높일 수 있는 혁신 사업을 적극 추진하고 있다"며 "앞으로도 중앙정부와 긴밀히 협력해 군민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

