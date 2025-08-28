BNK부산은행, 소상공인 결제서비스 지원… 토스플레이스, 터치앤고와 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일, 부산은행 본점서 업무협약식 체결



결제서비스 혁신·지역경제 활성화 지원

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 28일 오전, 문현동 소재 본점에서 고객 친화적 결제 단말기를 제공하는 토스플레이스(대표 최재호) 국내 최초 오프라인 NFC통합 플랫폼 기업인 터치앤고(대표 차정호)와 소상공인 결제서비스 혁신과 지역경제 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

BNK부산은행은 28일 본점에서 터치앤고와 전략적 업무협약을 체결했다(터치앤고 차정호 대표, BNK부산은행 이주형 디지털금융그룹장, 토스플레이스 최재호 대표). BNK부산은행 제공

이번 협약은 부·울·경 지역에서 부산은행이 보유한 금융 인프라와 토스플레이스와 터치앤고가 가지고 있는 결제 서비스 분야의 디지털 역량을 결합해 지역경제의 지속 가능한 성장을 견인하겠다는 공동의 의지를 담고 있다.

각 사는 ▲지역상권 활성화를 위한 결제서비스 관련 기술 협력 ▲학원 고객 기반 확대를 위한 기술 협업 및 마케팅 ▲지역 대학교/대학생 특화 결제서비스 협력 등 소상공인 지원과 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 될 수 있는 폭넓은 협력 방안을 단계적으로 추진할 예정이다.

이번 협약 이후, 부산은행은 토스플레이스, 터치앤고와의 기술협력을 바탕으로 새로운 간편결제 서비스를 출시할 예정이다. 부산은행 결제인프라에 터치앤고의 NFC결제기술을 탑재하고 이를 토스플레이스의 결제단말기인 토스프론트를 통해 결제하는 방식이다.

이 방식은 휴대폰 제조사와 관계없이 모든 휴대폰에서 결제 단말기 터치로 쉽게 결제가 가능하며, 특히 애플페이를 대체할 수 있어 아이폰 사용자들의 편의성 향상이 기대된다.





BNK부산은행 이주형 디지털금융그룹장은 "이번 협약은 지역경제의 뿌리인 소상공인의 성장과 지역경제 활성화에 기여하겠다는 실천적 의지를 담고 있다"며 "앞으로도 금융과 비금융의 경계를 넘는 혁신적인 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.





