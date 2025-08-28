카카오, 내달 '이프카카오' 콘퍼런스 개최…카톡 개편안 베일 벗는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오톡 개편·신규 AI 서비스·오픈AI 공동 프로덕트 공개

카카오는 다음 달 23일부터 25일까지 경기도 용인 '카카오 AI 캠퍼스'에서 '이프 카카오(if(kakao)25)' 콘퍼런스를 개최한다고 28일 밝혔다. 이번 이프카카오 행사에서는 카카오톡의 개편안과 오픈AI와의 협업 결과물이 공개된다.

올해로 7회차인 이프 카카오는 카카오 그룹의 기술 경험과 성과를 공유하는 행사다. 카카오는 이번 콘퍼런스의 슬로건을 '가능성, 일상이 되다'로 정하고 인공지능(AI) 대중화를 위한 성과와 결과물을 선보일 예정이다.

카카오는 다음달 23일부터 25일까지 경기도 용인 '카카오 AI 캠퍼스'에서 '이프 카카오(if(kakao)25)' 콘퍼런스를 개최한다고 28일 밝혔다. 카카오 제공

AD

콘퍼런스 첫날인 23일에는 정신아 대표가 카카오톡 개편과 신규 AI 서비스, 오픈AI 공동 프로덕트를 발표한다. 이어 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 구체적인 카카오톡 개편 방향성을 소개하고 김병학 카나나 성과리더는 자체 기술로 개발한 카나나 모델의 고도화 과정과 성과를 발표한다.

둘째 날에는 카카오의 AI 기술력을 다룬다. 김병학 카나나 성과리더가 카나나 모델 활용 사례와 함께 에이전틱 AI 모델 개발 전략을 공유한다. 이어 이상호 AI 세이프티&퀄리티 성과리더가 카카오 AI 윤리 및 안전을 위한 노력과 계획을 발표하고, 정규돈 최고기술책임자(CTO)는 지난 1년간 AI 네이티브 전환을 추진한 성과를 공유할 예정이다.

이외에도 온디바이스 AI를 포함해 개방형 MCP 플랫폼인 '플레이MCP' 등 AI 에이전트 생태계 확장을 위한 시도가 양일 기조세션에서 발표된다. 기술 세션 외에도 광고, 디자인, 이모티콘 트렌드, 창작자와 함께하는 생태계 구축 등 다양한 주제의 세션이 진행된다.

마지막 날인 25일은 카카오 크루(임직원)를 위한 '크루 데이'로, 카카오 그룹 개발자들이 기술 노하우를 공유하고 교류할 수 있는 특별 프로그램으로 진행된다.

콘퍼런스 참가 신청은 8월28일 낮 12시부터 9월 8일까지 '이프카카오' 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 신청자 중 추첨을 통해 최종 참가자가 선정되면 별도 채널을 통해 안내할 예정이다.





AD

카카오 관계자는 "이번 이프카카오는 가능성을 일상으로 실현하는 카카오의 끊임없는 변화와 기술력을 구체적으로 보여드리는 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 카카오는 국민 누구나 일상에서 자연스럽게 AI를 경험할 수 있도록 접점을 확대해 AI 대중화를 선도해 나가겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>