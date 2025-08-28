GC녹십자, '2025 노사문화 우수기업' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"상생 기업문화 조성"

GC녹십자는 고용노동부로부터 '2025 노사문화 우수기업'으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

GC녹십자가 27일 고용노동부로부터 '2025 노사문화 우수기업'으로 선정된 후 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. GC녹십자

고용노동부가 주최하고 노사발전재단이 주관하는 '노사문화 우수기업'은 노사 파트너십을 통한 상생의 노사협력 및 사회적 책임을 실천하는 기업을 선정하여 지원하는 사업이다. 올해는 대기업 13개 사, 중소기업 19개 사, 공공기관 8개 사 등 총 40개 사가 선정됐다.

GC녹십자는 노사분규 미발생 사업장으로 노사 관계를 넘어 기업 및 조직문화 개선을 위해 노력하고 있다. 협력적 노사 관계를 위해 전 사업장 노사협의회를 운영하고 있고 조직문화 개선을 위해 지속적인 EOS(임직원 설문) 실시 등 공동의 이익 증진을 위해 적극적으로 노사 소통 문화를 개진하고 있다.





박형준 GC녹십자 오창공장 본부장은 "이번 수상은 GC녹십자의 상생하는 노사협력을 보여준 결과"라며 "앞으로도 임직원들 간의 소통을 강화하여 상생하는 기업문화를 조성하겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

