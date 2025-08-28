LG, 2500억 규모 자사주 소각 결정…첫 중간배당 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잔여 자사주도 내년까지 전량 소각

LG가 주주가치 제고 차원에서 자기주식 보통주 절반가량을 소각한다.

LG는 배당가능이익 범위 내 취득한 자사주 가운데 302만9580주를 소각 결정했다고 28일 공시했다. 소각 예정 금액은 보통주 자기주식의 주당 평균취득단가 약 8만2520원 기준으로 2500억원 규모다. 전체 발행한 보통주 주식 수의 1.93%에 해당하는 수량이며, 소각 예정일은 내달 4일이다.

자사주 소각은 기업이 취득한 자사주를 없애는 것으로, 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 증가시키는 효과가 있다. 앞서 LG는 지난 4월 자사주 6만249주를 소각 완료한 바 있다. LX홀딩스와의 분할 과정에서 단주로 취득한 보통주 4만9828주, 우선주 1만421주 등이었다. LG는 이번 소각 이후 잔여 자기주식 보통주 302만9581주도 2026년 내에 전량 소각하겠다는 계획이다.

아울러 LG는 이날 보통주와 우선주의 각 1주당 1000원으로 첫 중간배당을 실시하기로 결정했다. 배당 기준일은 내달 12일, 지급예정일은 같은 달 26일이다. 중간배당금 총액은 약 1542억원이다. LG 관계자는 "LG는 지난해 배당성향 상향, 중간배당 도입 등을 포함한 기업가치 제고 정책을 발표한 바 있다"며 "이를 순차적으로 이행하면서 투자자 신뢰를 높여가고 있다"고 설명했다.

배당성향의 경우 하한선을 별도 조정 기준 당기순이익의 50%에서 60% 이상으로 높였다. 올해 초 당기순이익 감소에도 지난해와 동일하게 현금배당을 실시했으며, 배당성향은 76%로 나타났다.

LG는 또 안정적인 경영권 유지와 수익구조 제고를 위한 자회사 지분 매입도 완료했다고 밝혔다. 지난해 11월부터 올해 3월까지 LG전자·LG화학 주식 총 5000억원 규모를 매입했다. LG의 LG화학 지분율은 30.06%에서 31.52%, LG전자 지분율은 30.47%에서 31.76%로 높아졌다. 자회사 지분이 높아지면 배당 수익이 늘어나고, 이는 다시 LG 주주들의 배당으로 돌아가는 선순환 구조가 구축될 수 있다.





LG는 장기적으로 연결 기준 자기자본이익률(ROE)을 2027년까지 8~10% 수준으로 높여 나갈 방침이다. 자기자본이익률은 당기순이익을 자본총계로 나눈 값으로, 기업이 자기 자본을 통해 얼마나 이익을 냈는지 보여주는 수익성 지표다. LG는 그룹의 미래 먹거리로 겨냥한 ABC(인공지능·바이오·클린테크) 분야 등 성장 가능성이 높은 분야에 집중 투자하며 미래 가치를 높여간다는 계획이다.





