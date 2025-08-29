소프라움, 그룹 창립 기념 브랜드 기획전 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

TP리빙의 프리미엄 구스 베딩 전문 브랜드 소프라움(SOFRAUM)이 TP그룹 창립을 맞아 9월 21일(일)까지 롯데, 신세계, 현대, AK, 갤러리아 등 국내 주요 백화점의 42개 소프라움 매장에서 최대 72% 브랜드 연합 할인 행사를 진행한다.

소프라움은 창립 기념 차렵이불 세트 5종을 최대 72% 할인 판매한다. 이번 행사 품목은 △화이트 순면 차렵이불 세트 '포트우드' △플라워 패턴 모달 차렵이불 세트 '팬지' △페이즐리 패턴 면모달 차렵이불 세트 '빅토리아' △사틴 차렵이불 세트 '벨라2' △면모달 차렵이불 세트 '로랑' 등이다. 또한 세트 상품 구매 고객에게는 한정수량으로 베개 커버를 1개 무료 증정한다.

소프라움 브랜드 담당자는 "TP그룹 창립 기념으로 소프라움, 랄프로렌홈, 쉐르단이 모두 참여하는 이번 브랜드 기획전을 통해 다양한 차렵이불 세트를 합리적인 가격에 만나보시길 바란다"고 말했다.

한편, 소프라움은 모기업인 TP(구 태평양물산, 대표 임석원)의 1984년 국내 최초 우모생산의 국산화 노하우를 바탕으로 전세계 유일의 우모의 소싱, 가공, 생산, 유통, 판매까지 전 과정을 직접 책임지는 구스 베딩 전문 브랜드다. 2009년 브랜드 런칭 이래로 최고급 구스 다운과 프리미엄 소재를 사용해 고품질 침구류를 생산하고 있으며, 끊임없는 안전성 테스트로 유해 물질 걱정 없는 안심 베딩에 앞장서고 있다.





TP는 글로벌 의류 제조기업으로 1972년 출범하여 1984년 국내 최초 오리털 가공에 성공, 이를 국산화 한 의류 및 다운 생산 전문 기업이다. 1990년 첫 해외 진출을 시작으로 5개국 19개의 생산기지를 구축하고 TP리빙을 비롯해 5개의 계열사를 운영 중이며, 올해 창립 53주년을 맞아 태평양물산에서 TP(티피)로 사명을 변경해 미래 100년을 향해 도약하고 있다.





