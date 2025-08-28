포항시, '산업위기 선제대응지역' 지정… 철강 위기 넘어 지역경제 재도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융·재정지원, 경영·기술관련 자문, 고용안정지원 등 2년간 집중 지원



중소기업 맞춤형 지원 강화·철강 고부가가치화… 지역경제 재도약 추진

포항시가 28일 산업통상자원부로부터 산업위기선제대응지역으로 최종 지정받았다.

이는 세계 철강 수요 둔화, 보호무역주의 확산, 미국의 고율관세 부과 등으로 직격탄을 맞은 지역 철강기업과 협력업체들의 어려움을 선제적으로 해소하기 위한 조치로 시민과 지역기업이 발 벗고 노력해 이뤄낸 결실이다.

시는 글로벌 공급 과잉, 불공정 수입재 유입 등 포항 철강산업의 현저한 악화가 우려된다는 판단하에 선제적으로 대응하기 위해 지난 7월 18일 산업위기선제대응지역 지정을 신청했으며 지난 5일 현지실사, 이후 산업위기대응 심의위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.

산업위기 선제대응지역 지정에 따라 포항시는 긴급경영안정자금, 지방투자촉진보조금 우대와 함께 중소기업에 대한 강화된 정책금융 지원을 받게 된다. 정책금융기관에서는 중소기업에 만기연장·상환유예를 지원하고, 신용보증기금·기술보증기금에서는 협력업체·소상공인에 우대보증 지원프로그램을 출시한다.

중소벤처기업진흥공단은 10억원 한도에서 3.71% 금리로 2년 거치 5년 만기 대출을 제공한다. 소상공인시장진흥공단도 7000만원 한도에서 2.68% 금리로 2년 거치 5년 만기 대출을 제공한다.

지방투자촉진 보조금 비율도 대기업 설비투자의 경우 기존 6%에서 12%로 상향 적용된다. 중소기업 설비투자의 경우 기존 10%에서 25%까지 높아진다.

또 지역 특성에 맞게 자금·융자 등 금융·재정 지원과 연구개발과 성과사업화 지원, 고용안정 지원 등 다양한 기업 맞춤형 지원정책도 함께 추진된다.

이번 지정을 계기로 중소 철강기업 긴급경영안정자금과 이차보전 지원 확대와 같은 금융 지원과 기업 경쟁력 강화를 위한 인력양성지원·기술 자문 컨설팅 등 다양한 맞춤형 지원사업을 본격 추진할 계획이며, 철강산업의 구조전환과 경쟁력 강화를 위해 건의한 사업들에 대해서도 경북도·중앙부처와 긴밀한 협의를 이어가고 있다.

이번 지정은 지역 국회의원인 김정재 의원(포항 북구)과 이상휘 의원(포항 남구·울릉)이 관련 부처를 직접 찾아 건의서를 전달하는 등의 적극적인 노력과 포항시의회와 경북도, 지역 주요 철강기업들의 긴밀한 협력, 포항시의 강력한 추진 의지가 하나로 모여 이뤄낸 성과다.

이강덕 시장은 국회와 중앙정부를 여러 차례 설득하며 포항 철강산업의 위기 심각성을 알리고 지정 필요성을 꾸준히 제기해 왔다. 특히 최근 발의된 'K-스틸법'이 조속히 제정·시행될 수 있도록 모두가 힘을 모아야 한다고 말했다.

이번 산업위기선제대응지역 지정이 더 큰 시너지 효과를 내기 위해서는 전기요금 등 에너지 비용이 철강기업의 가장 큰 부담 요인인 만큼 정부 차원의 실질적인 지원 장치 마련과 울진과 포항을 잇는 해저 전력망인 '에너지 고속도로' 및 수소에너지 고속도로 배관망 구축 등의 사업 추진 지원이 시급하다고 덧붙였다.

이 시장은 "이번 산업위기선제대응지역 지정은 포항시와 지역사회, 국회, 시의회, 경북도, 지역 기업이 함께 산업위기를 극복하고자 하는 염원이 결실을 본 것"이라며 "생존의 기로에 선 철강산업의 위기를 새로운 도약의 기회로 삼아 지역경제 재도약을 반드시 이끌어 내겠다"고 말했다.





이번 산업위기선제대응지역 지정은 2025년 8월 28일부터 2027년 8월 27일까지 2년간이며, 이 기간에 ▲긴급경영안정자금, 지방투자촉진보조금 지원비율 우대, 중소기업 만기연장·상환유예, 협력업체·소상공인 우대보증 지원 등 금융 ▲컨설팅 ▲고용지원 등 위기 극복을 위한 다양한 지원이 이뤄진다.

지난 14일 개최된 포항철강기업 릴레이 현장 간담회. 포항시 제공

