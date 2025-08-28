부경대 학생봉사단, 여름방학 맞아 지역 이웃 집수리 봉사 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립부경대학교(총장 배상훈) PKNU 학생봉사단이 올여름에도 지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 이어갔다.

봉사단은 8월 25일부터 28일까지 4일간 캠퍼스 인근 지역에서 주거환경 개선과 돌봄 봉사활동을 펼쳤다.

부경대 학생봉사단이 여름방학을 맞아 지역 이웃 집수리 봉사를 하고 있다. 부경대 제공

봉사단은 부산 남구 소재 새빛기독보육원과 독거노인 가구를 방문해 집수리와 돌봄 봉사를 진행했다. 단원 20여명은 보육원에서 벽지 도배, 현관 천장 누수 보수, 계단 난간과 문턱 보강 등 노후 시설을 정비하고 독거노인 가구에서는 장판 교체, 도배, 부엌 수리 등을 지원했다.

이번 봉사에는 기술보증기금도 함께 참여했다. 보육원 집수리 기간 학생들과 직원들은 아동 대상 견학과 체험활동을 병행하며 교육과 돌봄까지 지원했다.

부경대는 2006년부터 20년째 방학 동안 주거환경 개선 봉사활동을 이어오고 있으며, 지금까지 100여 가구의 수리를 지원했다. 봉사 대상은 지자체 추천을 통해 선정하며, 올해는 지역 기관과 협력해 돌봄 봉사까지 확대함으로써 지역사회 상생 모델을 만들어가고 있다.

봉사단 김근희 학생(간호학과 2학년)은 "무더운 여름이지만 우리의 작은 노력이 지역 이웃들에게 힘이 된다니 큰 보람을 느낀다"고 말했다.





봉사단은 이번 여름방학 동안 집수리 외에도 재활용품 선별, 보호청소년 멘토링, 어르신 효도봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하며 UN SDGs 실현과 지역사회 공헌에 앞장서고 있다.





