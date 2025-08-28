골프존문화재단, 5년간 사회공헌 8억9000만원 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골프존 이웃사랑 행복나눔 행사

취약 계층 생활필수품 지원 활동

29일 충남 천안서 후원 이벤트

골프존문화재단이 2021년부터 올해까지 이어온 골프존 이웃사랑 행복나눔 후원으로 총 1만9000여 세대에 약 8억9000만원을 후원했다고 28일 밝혔다.

김영찬 골프존문화재단 이사장

골프존 이웃사랑 행복나눔은 골프존문화재단이 주최하고 각 지역 시·군청 등이 공동 주관한다. 골프존그룹의 후원으로 지역 사회 취약 계층에게 생활필수품 등을 지원하는 사회공헌 활동이다.

골프존문화재단은 2021년 4200세대를 시작으로 2022년 3900세대, 2023년 4300세대에 이어 지난해에도 4400세대를 도왔다. 올해 역시 7월까지 2950세대에 약 1억3000만원 상당의 생활필수품을 전달했다. 29일 충남 천안에서 후원 행사를 열 계획이다.





김영찬 골프존문화재단 이사장은 "기업의 성장만큼 중요한 것은 사회와 함께 나아가는 힘"이라며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에서 진정성 있는 사회공헌 활동을 통해 더 많은 이웃과 희망을 나눌 예정"이라고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

