금감원, 이화여대와 금융권 기후리스크 국제콘퍼런스 개최

9월11일 개최…AI 활용 리스크관리 논의



금융감독원은 이화여대와 함께 다음 달 11일 서울 서대문구 이화여대 이화캠퍼스복합단지이삼봉홀에서 '인공지능(AI) 및 기술을 활용한 차세대 기후리스크 관리'를 주제로 국제 콘퍼런스를 연다고 28일 밝혔다.

콘퍼런스에서는 국내외 금융감독당국, 기상청, 금융회사 및 연구기관이 다양한 관점에서 AI 기술을 활용한 차세대 금융권 기후리스크 관리에 대해 논의할 예정이다.

효과적인 기후리스크를 관리하는 과정에서 국내 금융권이 마주한 과제와 미래 대응방안에 대해 토론한다.

AI 및 저탄소 기술을 활용해 기후리스크를 관리하는 해외 금융당국, 금융사, 연구기관의 전략 등 우수사례를 공유한다. 금감원의 향후 기후리스크 감독방안 등도 소개한다.

금감원 관계자는 "콘퍼런스는 금융권의 기후리스크 관리 역량을 강화하고 우리 경제의 기후위기 대응능력을 제고하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

국제 콘퍼런스 종료 이후에는 청년 미래금융 및 녹색금융 분야 진출 지원 등을 위해 'AI 챌린지' 대회와 채용설명회를 개최할 예정이다.

AI 챌린지 대회에서는 청년들이 AI 기술을 활용한 참신한 금융 서비스 아이디어를 발표하고, 금융사는 실현가능성에 대해 조언한다. 우수팀에는 장학금과 입사 우대 기회 등을 부여할 예정이다.





설명회에는 약 15개 내외의 대형 금융사가 참여해 필요한 인재상을 설명하고 입사에 도움이 되는 조언 등을 제공한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

