학생 마약류 예방위한 '대전교육공감원탁회의' 토론참여자 모집

대전교육청, 학생·교직원·학부모·시민 누구나 참여 가능

청소년 약물 오남용 예방을 위한 효과적인 개입 방안 등 학생 마약류 예방 교육의 효과성 강화 방안에 대해 논의의 장이 펼쳐진다.

대전시교육청은 오는 9월 30일 오후 2시 BMK컨벤션에서 '학생 마약류 예방 교육 효과성 강화 방안'이라는 주제로 '2025년 제2회 대전교육공감원탁회의'를 개최한다. 이에 이번 토론회에 참가할 토론자를 모집한다.

회의는 정책소개를 시작으로 그룹별 토론, 결과 공유 등의 순으로 진행되며, 토론에서는 소주제에 따라 학생들의 마약류 예방에 대해 토의를 한다. 또한, 원활한 회의 진행을 위해 그룹마다 전문 퍼실리테이터를 1명씩 배치해 안정적이고 효과적인 토론을 지원한다.

원탁회의는 참여를 원하는 학생, 교직원, 학부모, 시민 누구나 대전교육청 누리집(참여·제안-정책토론-대전교육공감원탁회의-참여안내)이나 봉사 인정을 원하는 학부모, 시민은 1365 자원봉사 포털을 통해 9월 10일까지 신청할 수 있다.





대전시교육청 이미혜 혁신정책과장은 "이번 원탁회의를 통해 학생들이 안전한 환경 속에서 성장하기 위한 다양한 의견을 공유하고 정책에 반영될 수 있도록 많은 참여를 바란다"고 말했다.





