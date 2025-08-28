롯데건설, 안면인식으로 건강상태 확인하는 앱 개발…전 현장에 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강 체크 앱 개발해 9월 전 현장 적용 예정

박현철 부회장, 매월 안전점검…불시 점검 강화

롯데건설이 안심하고 일할 수 있는 안전한 일터 조성을 위해 안전보건 수준을 높인다. 안면인식으로 건강 상태를 확인하는 모바일 앱을 개발하고, 불시 안전점검을 강화하는 한편 휴게공간 개선 작업도 병행하고 있다.

롯데건설 건설사 최초로 개발한 건강체크 모바일 앱을 9월부터 전 현장에 적용한다고 28일 밝혔다. 롯데건설 제공

AD

롯데건설은 건설사 최초로 근로자들의 건강상태 체크를 위한 '비접촉식생체신호 측정기술' 모바일 애플리케이션 개발을 완료해 다음달부터 전체 현장에 적용할 예정이라고 28일 밝혔다.

이 기술은 별도 장비 없이 스마트폰에 내장된 카메라 안면인식을 통해 심장의 맥박에 따라 피부에서 미묘하게 변하는 색상을 감지해 맥박, 혈압, 발열, 산소포화도 등 생체신호를 측정한다. 근로자는 15초 내외로 건강 상태를 측정할 수 있고 측정 결과를 자동으로 기록한다. 고령·기저질환 보유자 등 민감군 관리에 효율성을 높인다.

박현철 부회장은 취임 이후 매월 전국 현장에 직접 찾아가 안전 점검을 진행하고 있다. 현장을 특정하지 않고 방문하는 불시점검 등을 통해 현장점검을 더욱 강화하고 있다. 정기 현장점검에서는 안전점검과 함께 현장 직원들의 애로사항을 청취하는 한편 불시점검 때는 평소 현장 상태에서 안전점검을 하고, 발견된 개선사항은 추가예산을 투입해 즉각 조치하고 있다.

롯데건설 현장 근로자들이 냉방장치와 음료, 빙과류가 제공되는 휴게공간에서 휴식하고 있다. 롯데건설 제공

롯데건설은 기존 근로자 휴게공간을 개선하는 작업도 병행하고 있다. 휴게공간 내에 더위를 식힐 수 있는 냉방장치를 마련하고, 음료나 빙과류 등을 제공해 누구나 편안하게 쉴 수 있는 공간으로 바꿔나가는 한편 실질적인 근로자 복지 향상을 위해 힘을 쏟고 있다.

롯데건설은 이달부터 폭염에서의 근로자 보호를 위해 법적 기준인 38도보다 낮은 35도 이상부터 옥외작업 전면 중단 조치를 시행하고 있다. 고용노동부의 '폭염 안전 5대 기본수칙'에 따라 휴식 시간도 보장한다.





AD

롯데건설 관계자는 "안전을 최우선으로 현장 점검과 안전관리 체계를 강화하며, 근로자에게실질적으로 도움이 되도록 다양한 조치를 취하고 있다"며 "근로자들이 가족이라는 마음으로 안전한 작업 환경에서 근무할 수 있도록 앞으로도 다양한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>