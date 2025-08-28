VC협회·금투협, '생산적 금융' 활성화 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처투자·자본시장 협력

혁신기업에 모험자본 공급

한국벤처캐피탈협회(VC협회)와 금융투자협회는 28일 여의도 금투센터에서 '생산적 금융 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 자본시장의 투자 역량과 VC 업계의 전문성을 결합해 '혁신기업 발굴·성장 단계별 투자·스케일업(Scale up)'으로 이어지는 단계별 지원 체계를 공고히 하기 위해 추진됐다.

특히 전날 국회를 통과한 BDC(기업성장투자집합기구) 도입뿐만 아니라 ▲발행어음, 종합투자계좌(IMA) 등 다양한 기업투자 수단 관련 협업을 통한 생산적 금융 확대 ▲ 벤처·혁신기업에 모험자본 공급 확대를 위한 협력사업 발굴 ▲건전한 투자 질서 확립 및 투자자 보호를 통한 공동 목표 달성 등 내용을 담았다.

두 협회는 이번 협력을 통해 혁신기업 성장을 실질적으로 뒷받침하는 지속 가능한 협력 생태계를 구축해 나갈 계획이다. 이준희 VC협회 상근부회장은 "혁신 벤처기업의 성장은 우리 경제의 미래 성장동력 "이라며 "VC가 혁신기업과 스타트업의 핵심 자금조달 채널인 만큼, 이번 협약을 통해 벤처투자와 자본시장의 협력이 강화되어 기업 성장 생태계가 더욱 발전할 것"이라고 밝혔다.





서유석 금융투자협회장은 "BDC 법안 통과를 환영하며, 생산적 금융 확대가 국가 차원의 핵심 정책과제로 추진되고 있는 시점에서 이번 협약은 큰 의미가 있다"고 말했다. 그러면서 "금융투자업권의 발행어음, IMA, BDC 등 다양한 투자 수단을 통해 혁신기업에 모험자본을 안정적으로 공급하는 자금조달 체계를 한층 더 견고히 구축할 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

