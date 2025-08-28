한국벤처투자, '스타트업 투자유치' 공동 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매쉬업벤처스, 스타트업얼라이언스와 공동 출간

한국벤처투자, 매쉬업벤처스 이택경 대표, 스타트업얼라이언스가 '스타트업 투자유치: 창업자 출신 VC가 알려주는 펀딩 가이드'를 공동 출간한다고 28일 밝혔다.

'스타트업 투자유치'는 창업자와 투자자, 정책기관 등 다양한 스타트업 생태계 구성원의 시각에서 풀어낸 사례 중심의 투자유치 가이드북이다.

창업자의 의사 결정부터 계약 체결 이후까지 투자유치 전 과정을 상세히 설명하고 있으며, 선배 창업가들의 경험담, 투자유치 시 주의할 점, 투자자의 관점 등 쉽게 접할 수 없는 현실적인 조언을 담았다.

해당 도서는 2021년 발간되어 많은 창업자들에게 도움을 준 바 있으며, 당시 웹상에서 PDF로 무료 배포됐다. 이번에는 해당 도서를 폭넓게 보급하기 위해 정식 출간을 결정했다.

현재 전국 온·오프라인 서점에서 예약 판매 중이며 공식 출간일은 9월 3일이다. 판매 수익은 공저기관에 귀속되지 않는다. 이번 개정판에서는 2025년 현재 스타트업 생태계 변화와 새로운 트렌드를 반영해 내용을 대폭 보강했다.

한국벤처투자는 창업 활성화를 위한 노력의 일환으로 본 도서의 기획 단계부터 참여했다. 모태펀드 운용기관이자 공적 투자기관으로서 그동안 축적한 투자 경험과 노하우를 바탕으로 창업자들이 반드시 알아야 할 투자 생태계의 구조와 흐름을 체계적으로 정리했다.

이를 통해 벤처투자회사, 액셀러레이터 등 창업자들이 겪는 투자유치의 어려움을 해소하는 데 도움을 주고자 했다.

이택경 대표는 1995년 다음커뮤니케이션을 공동창업해 상장으로 이끈 후, 현재 매쉬업벤처스를 이끌며, 창업자와 투자자 양쪽을 모두 경험한 시각에서 실질적이고 현실적인 투자유치 전략을 제시한다.

스타트업얼라이언스는 한국 스타트업 생태계 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 지원하는 비영리 공익법인이다. 생태계 전체를 조망하는 관점에서 구성원 간의 네트워크와 현장 경험을 바탕으로 생생한 현장 정보를 제공한다.





이대희 한국벤처투자 대표는 "AI 대전환과 초혁신 경제를 위한 혁신·벤처기업의 중요성이 부각되는 지금, 창업자들의 투자 생태계에 대한 이해를 높여 성장을 돕고자 이 책을 발간했다"고 밝히며 "이 책이 인재가 창업하기 좋은 환경을 조성하는 데 기여했으면 한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

