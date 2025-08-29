본문 바로가기
[타볼레오]아이오닉 6 '국내 최장 주행거리 1등' 뽐낼만하네

우수연기자

입력2025.08.29 08:30

수정2025.08.29 08:52

롱레인지 1회 충전 주행거리 562㎞
4세대 배터리·공력 개선으로 주행거리 늘려
전기차 멀미 줄여주는 '스무스 모드' 적용
서울시 보조금 기준 실구매가 4000만원 초반

아이오닉 6는 국내에서 가장 1회 충전 주행거리가 긴 전기차입니다. 롱레인지 모델의 경우 1회 충전 시 주행 가능 거리가 562㎞로, 한 번 충전해도 서울~부산 거리는 편도로 다녀올 수 있다는 얘기죠. 충전 문제로 전기차를 망설였던 소비자에게는 매력적인 대안이 될 수 있는 차량입니다.


현대차는 브랜드 최초의 전기 세단 아이오닉 6를 2022년 7월 처음 출시했습니다. 매년 연식 변경을 거쳐 지난달에는 3년 만에 부분 변경 모델을 선보였는데요. 이번 부분 변경의 가장 큰 특징은 4세대 배터리를 활용해 주행거리를 늘리고, 디자인과 공기 역학 시스템을 개선해 공력 성능을 크게 높였다는 겁니다. 기존 모델보다 더 오래 달리고, 더 잘 달리는 차를 만들게 된 거죠.


새로운 배터리와 디자인을 장착하고 돌아온 아이오닉 6 부분 변경 모델을 지난 27일 시승해봤습니다. 시승 구간은 현대모터스튜디오 고양에서 경기도 양주시의 한 카페까지 왕복 70㎞ 구간입니다.


[타볼레오]아이오닉 6 '국내 최장 주행거리 1등' 뽐낼만하네 아이오닉6 주행 사진. 현대차 제공
우선 디자인은 앞뒤 모두 크게 변화했습니다. 기존엔 고양이 눈 모양의 헤드램프였다면 새로운 모델은 얇고 매끈한 주간주행등(DRL)과 메인램프로 헤드램프를 분리했습니다. 이를 통해 미래 지향적인 느낌을 강조한 거죠.


후면부는 스포일러가 바뀌었어요. 기존 모델의 뒷유리에 붙어있는 커다란 스포일러를 떼고 작은 스포일러로 대체했습니다. 최적화된 스포일러의 각도와 크기를 찾아내면서 공기저항도 개선됐어요. 덕분에 현대차그룹 양산차 중에는 가장 뛰어난 공기 저항 계수 0.21을 유지할 수 있었습니다.


운전석에 앉아보니 단정한 내부 디자인이 마음에 들었습니다. 공조 기능이나 창문 조작 등 각종 기능 조작을 위한 버튼들도 깔끔하게 잘 정리되어있었고요. 이 차에는 디지털 사이드미러가 적용됐는데, 처음에는 적응이 어려웠지만 도로 위에 나가니 점차 익숙해지더라고요. 끼어들기가 가능한 구간까지 사이드미러 영상에서 보여주니 사용법만 잘 익히면 편리하게 쓸 수 있겠다는 생각이 들었습니다.


[타볼레오]아이오닉 6 '국내 최장 주행거리 1등' 뽐낼만하네 아이오닉 6 인테리어. 우수연 기자

도로 위에서 주행해보니 가속감도 좋고 핸들링 성능도 기대 이상이었습니다. 특히 이 차의 강점은 주행 거리가 길어졌다는 건데요. 기존 모델보다 에너지 밀도가 높아진 4세대 배터리를 적용하고 공력 성능도 개선한 덕분입니다. 롱레인지 모델은 84㎾h의 배터리를 적용했고요, 전기차 중 가장 긴 562㎞의 1회 충전 주행가능거리를 달성했습니다. 스탠다드 모델도 63㎾h의 4세대 배터리를 탑재해 기존보다 70㎞ 늘어난 437㎞의 주행가능거리를 확보했습니다.


승차감이나 정숙성도 합격점이었습니다. 현대차는 이 차에 구름 저항이 적은 타이어를 새롭게 탑재하고 기존에 적용됐던 '주파수 감응형 쇽업소버'를 개선 적용해 주행 성능을 높였다고 해요. 주파수 감응형 쇽업 쇼버는 노면에서 발생하는 진동의 주파수에 따라 자동으로 감쇠력을 조절하는 장치입니다. 도로 위를 달릴 때 노면의 소음이 거의 느껴지지 않았고, 방지턱을 넘을 때도 부드럽게 넘어갔습니다.


또한 이 차에는 현대차 최초의 신기술들이 다양하게 적용됐는데요. 대표적인 기술이 '스무스 모드'라는 주행 모드입니다. 이 기능은 전기차를 탔을 때 승객의 멀미를 줄여줍니다. 토크가 좋은 전기차를 타다 보면 차량의 급출발과 급정거가 잦아서 동승자가 멀미를 느끼는 경우가 많은데요. 특히 뒷자리에 타면 그 정도가 훨씬 심합니다. 현대차는 이같은 현상을 줄이기 위해 토크의 강도와 응답성을 조절해서, 세게 가속 페달을 밟더라도 급가속을 방지하는 '스무스 모드' 기능을 추가했습니다. 실제로 사용해보니 운전자 입장에서는 약간 답답한 느낌은 있지만, 동승자의 승차감을 훨씬 개선될 수 있겠다는 생각이 들었습니다.


또다른 새로운 기술은 공조 착좌 감지 기능입니다. 쉽게 말해서 자동차가 탑승자를 감지해서 에어컨이나 히터를 자동으로 설정해주는 기능이에요. 예를 들어 운전석에만 사람이 탔다고 하면, 차량이 스스로 운전석에만 에어컨을 켜주고요. 그러다가 뒷자리에 사람이 앉으면 뒷좌석 에어컨을 알아서 켜줍니다.


그렇다면 가격은 어떨까요. 디테일한 기능 추가에 신형 배터리까지 탑재됐으니, 가격 인상은 예고된 수순이었을 겁니다. 스탠다드 모델 기준 가장 하위 트림인 'E-Value+'가 4856만원부터 시작이고요, 롱레인지 2WD 모델은 E-Lite 트림이 5064만원부터 시작합니다. 국고 보조금을 받을 경우 서울시 기준 4000만원대 초반에 구매가 가능할 것으로 예상됩니다.


[타볼레오]아이오닉 6 '국내 최장 주행거리 1등' 뽐낼만하네 아이오닉6 주행 사진. 현대차 제공



우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

