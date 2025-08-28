농협은행, 투자상품 비대면 마케팅 TF 발족

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고객 편익 제고 및 서비스 전문성 강화

NH농협은행이 펀드·신탁·퇴직연금 등 다양한 투자 상품을 디지털 플랫폼에서 손쉽게 거래할 수 있도록 지원하는 전담 태스크포스(TF)를 발족했다.

농협은행 '투자상품 비대면 마케팅 TF'는 급변하는 디지털 금융환경 속에서 고객 중심의 투자서비스를 강화하고, 차별화된 비대면 거래 경험을 제공하는 것을 목표로 연말까지 운영된다. 이번 TF의 주요 과제로는 모바일 애플리케이션(앱) 내 펀드, 신탁, 퇴직연금 가입 프로세스 혁신, 인공지능(AI) 기반 투자 서비스, 투자자 보호 체계 강화 등이 있으며, 이를 통해 디지털 플랫폼 경쟁력을 한층 높여갈 계획이다.





이영우 농협은행 투자상품·자산관리부문 부행장은 "디지털 친화적 고객층이 시간과 장소의 제약 없이 다양한 투자 기회를 누리게 될 것"이라며 "앞으로도 고객 중심의 혁신금융서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

'투자상품 비대면 마케팅 TFT' 발대식에서 이영우 농협은행 투자상품자산관리부문 부행장(왼쪽에서 5번째)과 관련 부서장 등이 기념사진 촬영을 하고 있다. 농협은행

