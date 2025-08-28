KAIST, 1조원 규모 '피지컬 AI' 국책사업 연구 총괄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAIST가 피지컬 인공지능(AI) 국책사업의 연구 총괄을 맡는다.

KAIST는 과학기술정보통신부가 공모한 '피지컬 AI 핵심기술 실증' 시범사업을 전북도·전북대·성균관대와 공동(컨소시엄)으로 수주, 연구 총괄을 맡아 수행한다고 28일 밝혔다.

피지컬 AI는 AI가 시공간 개념을 이해하고 이를 토대로 로봇, 자율주행차, 공장 자동화 기기 등 물리적 장치가 사람의 지시 없이도 작업을 수행할 수 있게 하는 최신 AI 기술을 말한다.

컨소시엄은 향후 1조원 규모로 예상되는 본 사업(실증사업)에도 참여할 계획이다. KAIST는 이 사업에서 '협업지능 피지컬 AI'를 주제로 연구 기획을 주도, 전북대와 전북도는 이를 기반으로 공동연구를 수행한다.

시범사업은 본 사업에 앞서 내달 1일부터 5년간 진행한다. 이를 통해 전북도는 관내 협업 지능 피지컬 AI 산업 생태계를 조성, 지역을 '글로벌 피지컬 AI 허브'로 거듭나게 할 계획이다.

KAIST는 시범사업에서 연구 원천기술 개발과 테스트베드 구축을 통한 연구 환경을 조성하고, 나아가 관련 산업의 확산을 담당한다.

앞서 장영재 산업 및 시스템공학과 교수(시범사업 총괄 책임자)는 2016년부터 협업 지능 피지컬 AI 관련 연구를 선도적으로 추진해 왔다.

특히 '협업지능 기반 스마트 제조 혁신 기술'은 장 교수의 대표 성과로 2019년 KAIST '10대 대표 연구 성과'에도 선정됐다.

협업지능 피지컬 AI는 수많은 로봇과 자동화 장비가 투입되는 공장 환경에서 상호 협력해 목표를 달성하는 기술로 반도체·2차전지·자동차 제조 분야에서 '다크 팩토리(무인 공장)'를 구현하는 데 핵심 기반이 된다.

장 교수는 "이번 국책사업 수주는 KAIST가 그간 쌓아온 협업지능 피지컬 AI 연구 역량을 국내외에서 인정받은 결과물"이라며 "이 사업은 대한민국 제조 산업이 글로벌 선도형 '피지컬 AI 제조혁신 모델'을 구축하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.





이광형 KAIST 총장은 "KAIST는 학문적 연구를 넘어 국가 전략기술의 실질적 산업화를 선도하는 역할을 수행하고 있다"며 "이번 성과를 계기로 전북대, 전라북도와 협력해 대한민국을 세계적인 피지컬 AI 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





